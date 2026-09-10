O CNS Vilagarcía e o Acuático Umia logran varios podios no Campionato de España de Salvamento
Brillante actuación en Carballo dos canteiráns de ambas entidades, que regresaron con once medallas. Roi Paz Bugallo foi o máis destacado
O Club Acuático Umia e o CNS Vilagarcía destacaron no XXXVIII Campionato de España xuvenil e júnior de salvamento en praia celebrado en Razo (Carballo). A entidade caldense logrou un total de seis medallas, que é o seu mellor resultado nestas categorías os últimos anos, mentres que o clube da capital arousana regresou con catro medallas, tres de elas nas probas por equipos.
No Nacional participaron un total de 358 deportistas de 31 clubs chegados de toda España. Polo Club Acuático Umia participaron Roi Paz, Carlos Abella, Xiana Castro, Lidia Aboy, Antón Loureiro, Catuxa Suárez, Yago Cespón, Lois Ferrín, Zoila Cabarcos, Hugo Parada e o cadete Raúl Varela (quen conseguiu entrar na final).
O deportista máis destacado do equipo que adestra José Ramón Rey foi o júnior de primeiro ano Roi Paz Bugallo, que se proclamou campión de España na proba de nadar surf, ademais de conseguir outras dúas medallas de bronce na categoría júnior, en ocean e en rescate tabla. Roi foi quinto en carreira con ski e sexto en carreira con tabla de salvamento. Tamén conseguiu medalla a actual campioa de Europa de piscina, Lidia Aboy, que acadou a prata en bandeiras júnior, o mesmo lugar que ocupou a súa compañeira Catuxa Suárez en carreira con ski júnior.
O vilagarcián Carlos Abella colgouse o bronce en rescate tabla júnior, dándolle a quinta presea ao Umia, e quedándose ás portas do podio no relevo ocean mixto xunto a Roi, Lidia e Catuxa, xa que foron cuartos. O Club Acuático Umia acabou noveno na xeral júnior e decimocuarto na clasificación final xuvenil masculina.
O presidente do clube, Rubén Monteagudo, destaca “o enorme traballo do noso adestrador, o compromiso das familias e, sobre todo, o esforzo incansable das nosas e dos nosos deportistas fixeron posible esta actuación histórica. Isto é froito da ilusión e paixón por un obxectivo compartido por todas e todos nós, que é o de continuar facendo o noso deporte e levando por todo o estado o nome do noso club e da nosa comarca”. Esta tarde a partir das 19.30 horas o goberno local recibe a unha delegación da entidade no salón de plenos do Concello para rendirlles unha homenaxe polos seus éxitos.
Vilagarcía calidade
Pola súa parte, o Salvamento Vilagarcía regresou de Carballo tamén con varias medallas logo de realizar unha gran competición, demostrando o seu nivel e o traballo realizado ao longo da tempada. Mariña Cores foi bronce na proba de ocean e formou parte do equipo de relevos de tabla, xunto a Naira Abalo e Anna Vicente, que tamén se subiu ao terceiro caixón do podio.
Ademáis, Mariña e Anne, xunto a Xoel Castro e Damián Lage, foron prata no relevo ocean mixto. No de rescate con tabla, Xoel e Damián conseguiron o bronce. Os deportistas do CNX Vilagarcía tamén acadaron bastantes postos de finalistas. Na categoría absoluta, o relevo ocean con Hugo González, Pedro Costa, Yago Vicente e Damián Lage acadou a medalla de bronce.
“Estes resultados reflicten o gran nivel competitivo dos deportistas do Club Natación e Salvamento Vilagarcía”, destacan dende a directiva do clube, agradecendo o esforzo e dedicación tamén dos adestradores e de “todas as persoas que traballan e colaboran detrás do equipo, facendo posible que os nosos deportistas poidan seguir medrando e competindo ao máis alto nivel”.