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Deportes

El Cortegada cae ante el Celta de Liga Femenina Endesa en su test más severo de pretemporada 

Pese al resultado final de 56-96 el técnico David Bernández valora positivamente la utilidad del partido para las suyas: "Estoy contento porque hemos sido valientes"

Gonzalo Sánchez
10/09/2026 14:40
En el pabellón Sara Gómez se vio la diferencia física y de talento entre ambos equipos
En el pabellón Sara Gómez se vio la diferencia física y de talento entre ambos equipos
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El Mariscos Antón Cortegada cayó ante el RC Celta en su segundo test de pretemporada en el pabellón Sara Gómez. El resultado final de 56-96 refleja la diferencia de categorías entre ambos, ya que las vigués retorna esta temporada a la máxima divisIón nacional, la Liga Femenina Endesa.

"El equipo compitió todo el partido, sabíamos la complejidad que tenía porque hay mucha diferencia a nivel físico y de talento, y la verdad es que estoy contento porque hemos sido valientes", explica el técnico de las vilagarcianas David Bernárdez. El Cortegada plantó cara en la primera parte y firmó un buen segundo cuarto, llegando al descanso con sólo 15 puntos de desventaja, pero con el paso de los minutos se impuso la lógica.

En las viguesas destacaron la pívot sursudanesa María Gakdeng, que anotó 20 puntos y cogió 7 rebotes, y la escolta Marina Gea (17 puntos y 7 rebotes), ambas valoraron 24. "El cansancio nos pesó en la segunda parte, pero las sensaciones fueron buenas porque el equipo siempre intentó pelear con nuestras ideas y siendo agresivas", que es el estilo que quiere implantar el vigués esta temporada en Liga Femenina 2. "El partido para nosotras fue muy útil y creo que para ellas también", comenta Bernárdez, satisfecho con este segundo test de pretemporada.

El siguiente test para las vilagarcians será también en casa, el sábado 19 ante el Maristas Coruña de Liga Challenge dentro del Torneo EncestaRías Women, que también traerá de vuelta al Celta al Sara Gómez para medirse al equipo portugués del SL Benfica.

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