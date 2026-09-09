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Diario de Arousa

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Deportes

Boiro acolle este sábado o Campionato Galego de Remo de Mar

Participan 300 deportistas dende a categoría alevín ata veteranos. Organiza o CR Cabo de Cruz e Federación Galega

RedacciÓn Boiro
09/09/2026 13:33
Presentación do Autonómico de Banco Móbil que acollerá o sábado Boiro grazas ao CR Cabo de Cruz
Presentación do Autonómico de Banco Móbil que acollerá o sábado Boiro grazas ao CR Cabo de Cruz
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A Praia da Retorta será escenario por primeira vez este sábado 12 do Campionato Galego de Remo de Mar organizado polo Club de Remo Cabo da Cruz e a Federación Galega de Remo coa colaboración do Concello de Boiro. O concelleiro de Deportes, Marcos Fajardo, participou na presentación xunto con Ramón Dieste, do Club de Remo; e Gustavo Vázquez, membro da Federación Galega de Remo.

“Trátase dunha modalidade novidosa que está a coller moita sona e pola que queremos apostar dende o Club de Remo”, afirmou Ramón. Compítese en C1, C2 e C3; embarcacións de un, dous e catro tripulantes en todas as categorías, dende alevín ata veteranos e absoluto masculino.

O campo da regata será de 3.000 metros para todas as categorías, agás nas categorías de promoción que será de 900 metros. “Está previsto que participen máis de 300 deportistas nas distintas modalidades de individuais, dobre e de catro”, afirmou Gustavo.

O concelleiro de Deportes, Marcos Fajardo, animou á veciñanza a presenciar esta proba “que vai ser olímpica e se celebra aquí en Boiro nun entorno inmellorable como é a praia da Retorta” e agradeceu ao Club de Remo e á Federación a súa implicación e “por contar con Boiro para celebrar probas coma esta”.

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