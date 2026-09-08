Lázaro: “O nivel do equipo subiu coas fichaxes e nótase”

El Villalonga le hizo un siete al Valladares en su estreno liguero el domingo en San Pedro Sara Padín - Villalonga

El Villalonga empezó la liga el domingo en San Pedro como la acabó la temporada pasada: en dinámica ganadora y viendo puerta con facilidad. El equipo de Roberto Lázaro venció y convenció ante el Valladares (7-3), por lo que corrobora las buenas sensaciones de pretemporada y las expectativas generadas este verano con la confección de su plantilla.

Los aficionados celestes que acudieron el domingo al fútbol se lo pasaron en grande. Y eso que el partido se torció de inicio con los dos tantos visitantes. "A maior satisfacción que me queda foi a rección que tivo o equipo", explica Lázaro. "Neses primeiros vinte minutos estivemos algo desaxustados e eles acertaron nas dúas primeiras ocasións". Los locales se vieron 0-2 en su estreno en casa en una temporada en la quieren aspirar a todo. "Eso podía crear certa ansiedade, pero non foi así, a reacción foi brutal". El Villalonga no se bloqueó, al contrario, fue un torbellino de fútbol, dominando, generando ocasiones y mostrándose superior a su rival. Sólo eran cuestión de tiempo que el marcador lo reflejase y antes del descanso el equipo de Lázaro ya lo tenía nivelado.

La inercia se mantuvo en la segunda parte al marcar cinco goles, e incluso pudieron ser más a tenor de las ocasiones generadas. "O nivel do equipo, coa xente que renovou e a as fichaxes, subeu e eso nótase. Temos distintas armas para atacar e queremos ser ambiciosos cada partido, sen deixar escapar puntos", comenta un Lázaro que sabe que "estamos no bo camiño".

La pasada temporada el Villalonga acabó la liga con seis victorias seguidas, demostrando una gran capacidad realizadora al vencer 3-6 al Tyde, 1-5 al Choco o 5-3 al Porriño. El equipo, aunque fue noveno, finalizó la liga como el segundo máximo goleador con 66 dianas, sólo superado por el campeón Pontevedra B (81). Y tuvo en Iva Capelo (23 goles) a su máximo artillero. La misma cifra que hizo en el último ascenso Marcos Blanco hace tres años. Ahora el Villalonga cuenta con ambos, sin olvidar a otros delanteros que también son capaces de aportar en esta faceta, como Maikel Barbosa, Nico, Jorge Millán o el lesionado Héctor.

Así las cosas, el Villalonga confirmó en su estreno que va a ser un equipo difícil de contrarrestar esta temporada y divertido de ver para su afición, que no es la primera vez en los últimos años que celebra siete goles en San Pedro (7-0 al Moaña en mazo en 2022 con hat-trick de Marcos Blanco).

Lázaro y los jugadores ya piensan en la segunda cita, será el domingo a las 18 horas en Verín, que viene de perder en su campo José Arjiz ante el Porriño por 1-3.