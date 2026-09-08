El vilagarciano Nico Mindiola participó en una concentración con España Sub 15

El vilagarciano celebra el golazo que marcó ante Turquía el pasado mes de mayo RFEF

El joven futbolista vilagarciano Nico Mindiola participó en una concentración con la Selección española sub-15 que tuvo lugar la semana pasada en Alfaz del Pi (Alicante), donde a las órdenes del seleccionador Hernán Pérez un total de 28 futbolistas realizaron varias sesiones de entrenamientos de lunes a jueves.

Para el delantero del RC Celta fue una nueva experiencia en categorías inferiores con España, ya que la pasada temporada ya formó parte de la sub-14, participando en el mes de mayo en el Torneo de El Albir, donde marcó un golazo en la victoria por 2-0 ante Turquía, y se midió también a Irlanda del Norte y Emiratos Árabes Unidos.

Mindiola, nacido en el año 2012, se inició en el Arosa hasta benjamines. Después pasó por el Umia, donde continuó su formación antes de recalar en el infantil B del Celta. Fue en Vigp donde lo reconvirtieron a la posición de delantero, demarcación en la que ha marcó casi treinta goles en Liga Gallega Cadete el pasado año a pesar de ser todavía infantil. En esta temporada, la de su primer año cadete, forma parte ya del equipo de Division de Honor vigués, que inicia este fin de semana una liga en la que también está el Arosa.