El Sigaltec cae en Marín en Copa Galicia y el Cortegada gana su primer test de pretemporada

Luis Gabín maneja una plantilla en la que la cantera vuelve a ser protagonista Mónica Ferreirós

El Sigaltec inició su participación en la Copa Galicia con derrota ante el Marin Ence Peixegalego por 90-65 en un primer partido de pretemporada que estuvo marcado por las imprecisiones y errores ante un muy buen rival.

Y es que el equipo vilagarciano todavía está en pleno proceso de adaptación de nuevos roles en una plantilla que ha perdido a jugadores determinantes. Uno de ellos, el vilagarciano Óscar Castaño, estuvo enfrente el domingo en A Raña, donde la directiva local no repartió invitaciones al club rival y estipuló en 7 euros el precio de las entradas, generando bastante malestar en la parroquia arousana.

Óscar contribuyó al triunfo marinense con sus buenas lecturas de bloqueo directo y su acierto de cara al aro en las pocas veces que tiró. “Nos costó mucho en el plano físico, también porque hacía muchísimo calor en el pabellón y costaba recuperar, pero sobre todo porque varios jugadores están aún adaptándose al ritmo de la categoría”, reconoce el técnico vilagarciano. “No conseguimos mejorar en el rebote, que va a seguir siendo nuestro mayor reto”, dice un Gabín que trabaja para “cambiar esa dinámica y ser sólidos en nuestro aro”.

Lo peor del partido fue la lesión de Mateo Bello, que sufrió una muy mala caída. “Tiene dolor en la mano, pero parece que nada grave”, dice Gabín, que sólo pudo tener en pista al grovense diez minutos.

Debutó el único fichaje, el joven base morracense Adrián Álvarez, que a sus 18 años llega procedente de la cantera del Marín y tiene algo de experiencia en en la liga (180 minutos a lo largo de 31 partidos). “Nos va a ayudar a paliar las bajas que tenemos en esa posición, pero no queremos meterle presión porque es muy joven”, explica Luis Gabín. “Va a hacer un esfuerzo grande, viniendo desde Cangas, y se lo agradecemos mucho”. En su debut ante su exequipo las faltas le condicionaron completamente. “Le pitaron 5 en 10 minutos, así que tampoco pudimos ver mucho cómo se adaptaba el equipo a jugar con la nueva rotación de bases”.

Adrián se suma a Unay Rey, Pedro Quintáns, Patricio Serqueira y Pedro Santorum, que estarán en dinámica del equipo de Tercera FEB y lo compatibilizarán con el de Primera Autonómica. De esta forma, el Sigaltec sigue apostando por la cantera, con lo que cierra una una plantilla en la que continúan Dani Rey, “Mike” Gil, Raúl Santorum, Jorge Rodríguez, Adrián Kovac, Borja López, Mateo Bello y Álvaro Rodríguez.

Las novedades en el cuerpo técnico son la presencia de Xoán Trigo como entrenador ayudante, ocupando el cargo de un Pedro Barreiro que no puede seguir por incompatibilidad laboral, y del preparador físico Luna Fernández, que ya trabajó con el primer equipo en la etapa del Inelga. Continúan Julio Torrado como psicólogo y el incombustible Javi Guerrero como delegado del equipo, además de Ju Santorum como delegado en pista.

El siguiente partido de Copa Galicia será el domingo a las 17 horas en el pabellón Sara Gómez ante el Novobasket Vigo, que ganó al Ulla Oil Rosalía por 98-62 en el otro partido de la primera jornada del grupo A de la Copa Galicia para equipos de Tercera FEB.

El Cortegada recibe mañana al Celta

l Mariscos Antón Cortegada se estrenó el sábado en pretemporada con una amplia victoria por 93-56 en el Sara Gómez ante el equipo júnior del Torrelodones, reforzado por alguna jugadora sénior del equipo de Nacional. Tras una semana de entrenamientos, el equipo de David Bernárdez aprovechó dos parciales muy positivos para romper el marcador y hacer valer su mayor ritmo físico.

El técnico vigués no pudo contar con la norteamericana Sarah Brans, que todavía no ha llegado a Vilagarcía. “Ya tiene todo el papeleo en regla y esperamos que pueda estar aquí en unos días”. Mañana miércoles el Cortegada recibirá al Celta a las 20 horas. “Será un contexto completamente distinto”, ya que se espera superioridad física y técnica del equipo de Liga Femenina Endesa. “A nivel competitivo deberían estar bastante por encima”, reconoce Bernárdez, que cree que la exigencia a la que les someterá el equipo vigués será positivo para su equipo. “El trabajo está siendo bueno y estoy encantado con la química que hay en el grupo”.