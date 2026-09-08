El derbi entre Céltiga y Boiro se adelanta a la tarde del sábado

Céltiga y Boiro se enfrentan este sábado en el Salvador Otero en la segunda jornada de Tercera RFEF Mónica Ferreirós

El derbi arousano de la segunda jornada de liga de Tercera RFEF que enfrenta este fin de semana a Céltiga y Boiro en el Salvador Otero se adelanta al sábado a las 18.30 horas. La directiva isleña ha decidido este horario para favorecer la presencia de aficionados y garantizar el mejor ambiente posible, ya que el domingo a las 14 horas juega en Balaídos el Celta, que tiene en A Illa a la Peña Carcamáns que se movilice en masa a cada partido de casa, y por tarde la atención estará en el debut en Segunda RFEF en A Lomba del Arosa ante el Gernika (17 horas). Además, el otro representante de O Salnés en Tercera, el Portonovo, también juega como local el domingo por tarde, ya que recibe en Baltar al Arenteiro a las 18 horas.

El derbi arousano llega muy pronto para Céltiga y Boiro, si bien ambos equipos vienen de hacer resultados positivos en la jornada inaugural. Los isleños empataron 1-1 en el difícil campo del Silva tras verse por debajo en el marcador, y el equipo de Tizón tumbó en el exilio de Noia al Montañeros, candidato al play-off, por un ajustado 3-2 en un gran partido.