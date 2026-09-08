El derbi entre Céltiga y Boiro se adelanta a la tarde del sábado
Se jugará en el Salvador Otero a las 18.30 horas y tendrá toda la atención del fútbol arousano
El derbi arousano de la segunda jornada de liga de Tercera RFEF que enfrenta este fin de semana a Céltiga y Boiro en el Salvador Otero se adelanta al sábado a las 18.30 horas. La directiva isleña ha decidido este horario para favorecer la presencia de aficionados y garantizar el mejor ambiente posible, ya que el domingo a las 14 horas juega en Balaídos el Celta, que tiene en A Illa a la Peña Carcamáns que se movilice en masa a cada partido de casa, y por tarde la atención estará en el debut en Segunda RFEF en A Lomba del Arosa ante el Gernika (17 horas). Además, el otro representante de O Salnés en Tercera, el Portonovo, también juega como local el domingo por tarde, ya que recibe en Baltar al Arenteiro a las 18 horas.
El derbi arousano llega muy pronto para Céltiga y Boiro, si bien ambos equipos vienen de hacer resultados positivos en la jornada inaugural. Los isleños empataron 1-1 en el difícil campo del Silva tras verse por debajo en el marcador, y el equipo de Tizón tumbó en el exilio de Noia al Montañeros, candidato al play-off, por un ajustado 3-2 en un gran partido.