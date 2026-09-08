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Deportes

El derbi entre Céltiga y Boiro se adelanta a la tarde del sábado

Se jugará en el Salvador Otero a las 18.30 horas y tendrá toda la atención del fútbol arousano

Gonzalo Sánchez
08/09/2026 17:46
Boiro vs Céltiga
Céltiga y Boiro se enfrentan este sábado en el Salvador Otero en la segunda jornada de Tercera RFEF
Mónica Ferreirós
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El derbi arousano de la segunda jornada de liga de Tercera RFEF que enfrenta este fin de semana a Céltiga y Boiro en el Salvador Otero se adelanta al sábado a las 18.30 horas. La directiva isleña ha decidido este horario para favorecer la presencia de aficionados y garantizar el mejor ambiente posible, ya que el domingo a las 14 horas juega en Balaídos el Celta, que tiene en A Illa a la Peña Carcamáns que se movilice en masa a cada partido de casa, y por tarde la atención estará en el debut en Segunda RFEF en A Lomba del Arosa ante el Gernika (17 horas). Además, el otro representante de O Salnés en Tercera, el Portonovo, también juega como local el domingo por tarde, ya que recibe en Baltar al Arenteiro a las 18 horas.

El derbi arousano llega muy pronto para Céltiga y Boiro, si bien ambos equipos vienen de hacer resultados positivos en la jornada inaugural. Los isleños empataron 1-1 en el difícil campo del Silva tras verse por debajo en el marcador, y el equipo de Tizón tumbó en el exilio de Noia al Montañeros, candidato al play-off, por un ajustado 3-2 en un gran partido.

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