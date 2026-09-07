Mario Santos y Rafaela Mengual se hacen con la victoria en el Carreirón 10K

La Fundación Deportiva Municipal de A Illa volvió a reunir a centenares de atletas en el Carreirón 10K Fundación Deportiva Municipal

A Illa acogió el domingo la octava edición Carreirón 10K, organizado por la Fundación Deportiva Municipal, que consiguió reunir a más de trescientos atletas en diferentes categorías en una prueba que tuvo carácter solidario al recaudar fondos para la Fundación Andrea, entidad que ayuda a niños y niñas con enfermedades de larga duración y a sus familias. El vilanovés Mario Santos fue el primero en meta tras completar los 9.910 metros de un trazado netamente costero, que mezcló asfalto, hormigón, madera y tierra a lo largo de espectaculares parajes. Santos hizo un tiempo de 35:11, mientras que la segunda plaza fue para Andrés Sueiro, a treinta segundos del ganador. Completó el podio masculino el cambadés Maxi Obiña.

En la categoría femenina la victoria se la llevó Rafaela Mengual, que completó el trazado en un tiempo de 44:13. La viguesa Marta Calvo (45:19) ocupó la segunda plaza, con la isleña Miriam Maceira (47:58) completando el podio.

El primer isleño en cruzar la línea de llegada, situada en la calle Valle-Inclán, fue Gonzalo Fernández, que completó el recorrido con un tiempo de 36:44. La organización repartió numerosos premios, con vales de compra de 25 euros de la Asociación de Empresarios de A Illa, packs de conservas Dardo, y vales de 25 euros para disfrutar en la Festa do Polbo que organizó el Club Baloncesto Dorna. Además de trofeos y medallas. Durante toda la mañana se llevó a cabo el denominado "Mexillón Solidario", con venta de racciones del producto para lograr ingresos con los que contribuir a la Fundación Andrea.