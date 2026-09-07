El Villalonga FC limpia las telarañas de San Pedro

Roberto Lázaro en un partido en San Pedro MONICA VILA

El Villalonga FC de Roberto Lázaro regresó por todo lo alto a San Pedro. Los celestes firmaron un 7-3 ante un Valladares que se puso por delante con un 0-2 en los primeros minutos, aprovechando los desajustes del Villalonga.

Así, en las dos primeras aproximaciones lograron encajar, pero los de Lázaro se pusieron el mono de trabajo y empezaron a identificar espacios y generar ocasiones. Tras una dejada de Millán, Marcos Blanco puso el 1-2 con un tiro desde fuera del área.

El segundo, en dos toques, Millán empató con un centro al área en el mejor momento de los celestes. Cada vez que perdían un balón, los locales se ajustaban más a presionar, por lo que el equipo iba creciendo con el paso de los minutos.

En la vuelta al verde, los celestes apretaron sin piedad. Romay puso el tercero con un cabezazo, para que Millán volviese a rematar cruzado y aumentar la distancia en el marcador. El 5-2 llegó con un tiro de Óscar desde fuera del área. Con una jugada desafortunada, el Valladares consiguió poner el tercero de penalti, obra de Héber. Capelo y Nico se encargaron de lucirse para poner el sexto y el séptimo gol.