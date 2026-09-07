El vilagarciano Javi Fontán se estrena como goleador en Primera RFEF

Javi Fontán en el primer partido de la 26/27 Real Irún

El vilagarciano Javi Fontán vive sus mejores horas en el Real Unión de Irún, el equipo que le permitió debutar en Primera RFEF. Tras un buen inicio como locales, en la segunda jornada liguera el combinado visitó al Unionistas de Salamanca, consiguiendo un resultado final de 2-4.

Javi Fontán se encargó de anotar el cuarto gol de los de Ramsés Gil, con un disparo desde dentro del área tras una llegada por la banda cuando a penas quedaban seis minutos para que finalizase el tiempo reglamentario, y es que solo dos minutos sobre el verde le bastaron al vilagarciano para terminar de sentenciar el enfrentamiento. Con esta victoria, el Irún se coloca líder tras los dos primeros duelos.

Javi Fontán en el primer partido del Real Irún en Primera RFEF Cedida

“Estoy muy contento, sobre todo por cómo empezó el equipo más que por mi gol”, comenta el vilagarciano. “Venimos de ascender y sabemos que Primera es una categoría muy exigente, pero confiamos mucho en la plantilla que tenemos y estamos dando muy buen nivel”, recalca Javi Fontán tras disputar sus primeros minutos en una categoría superior.

“Es diferente. En Primera solo puedes jugar en campos de hierba natural y también los jugadores, a nivel físico, se nota que los equipos están muy trabajados y que todo el mundo es mucho más profesional. Van solo dos partidos y no puedo hacer una valoración tremenda, pero es un nivel muy alto”, señala Fontán. “La gente está muy ilusionada, se identifican mucho con el equipo”, dice el lateral.

"De esta temporada espero disfrutar el día a día. Al final es un año que se va a hacer largo, con muchos viajes. Nuestro objetivo es mantener la categoría y esperamos cumplirlo", concluye el vilagarciano.