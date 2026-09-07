El Umia golea al Sport Estrada y es el primer líder de Primera Futgal

El Abanqueiro sorprendió el sábado en Vilaxoán a un San Martín que dejó muchas dudas por sus desconexiones defensivas Mónica Ferreirós

El Umia es el primer líder del grupo V de Primera Futgal merced a su contundente victoria en A Bouza por 4-1 ante el Sport Team Estrada. La primera jornada liguera deparó las victorias de Abanqueiro y Cordeiro ante San Martín y CD Unión, además de los empates de Cidade de Ribeira, Caldas y Atlético Cuntis, evidenciando que la igualdad puede ser la nota predominante en la categoría esta temporada.

El sábado en Vilaxoán comenzó la liga con el Abanqueiro sorprendiendo al San Martín en la primera parte, merced a los goles de Millán y Piti. Los locales llevaron la iniciativa en el juego, pero una indecisión defensiva y un rechace del portero a disparo desde la frontal dieron máximo rédito a un equipo boirense muy eficaz en el primer período. Los locales dominaron la segunda parte, pero el gol de Karlo llegó ya en el último cuarto de hora. Aún así, apretaron los de Pedro Carregal, gozando de bastantes ocasiones claras, pero no pudieron rescatar al menos un punto y empiezan la competición con un inesperado tropiezo en el Municipal.

El domingo por la mañana en A Bouza, el Umia dio buena cuenta del Sport Team Estrada, rival que entró mejor al partido y se adelantó en el marcador. Pero el equipo de Salgueiro empató justo antes del descanso con un gol de Pedro Ramos, y sentenció en apenas un minuto mediada la segunda por medio de Truji y Ricar de penalti. Oubiña hizo el cuarto ya al final ante un rival que se diluyó con el paso de los minutos. Lo peor del partido fue el golpe que se llevó el portero local Fernando Abal, que fue trasladado a un centro hospilario en ambulancia.

El domingo por la tarde toda la atención estaba en el Municipal de Baño, donde se enfrentaron Cordeiro y CD Unión Asados, cuarto y tercer clasificados la pasada campaña. Los locales acertaron en la primera parte por medio de Marcos Agrasar y Bernárdez en un partido condicionado por el estado del campo, demasiado seco y lento, lo que no permitió que el balón circulase con velocidad. El Unión dominó ante un rival que supo defender en bloque bajo y sacó mucho rédito a sus contras. El Unión lo intentó de todas las formas, sin éxito.

Otro de los favoritos, el Cidade de Ribeira, debutó con un empate en O Salgueirón ante un Arcade que se adelantó en el marcador muy pronto, pero Felipe hizo el 1-1 en la segunda parte. El Caldas igualó en Combarro (2-2) con tantos de Marcos Paz y Rubén Outeiral, y el Cuntis también hizo tablas con otro recién ascendido, el Monteporreiro (3-3). Ivan Folgar, con un hat-trick fue el gran protagonista de los de Edu Muñiz "Tinto". Por último, el Amanecer se quedó cerca de puntuar en Pontecaldelas, donde perdió 3-2 al encajar un tanto justo al final. Para los de Lino González marcaron Santi Varela y Alejo Reyes.