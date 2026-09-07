El Ribadumia pierde justo al final tras tutear al Barbadás, 3-2

Buga, que envió un remate al poste, presiona a un jugador del Barbadás Xesús Fariñas-La Región

Al Ribadumia se le escapó un punto que ya saboreaba en Barbadás, donde dio la cara en su estreno en Preferente pero perdió 3-2 con un gol de Jose Pérez en el 90.

El equipo de Fran Blanco no especuló y aunque encajó un gol tempranero respondió de inmediato con el 1-1 obra de Gregor. Después de unos diez primeros minutos frenéticos,, el partido se calmó, con el filial de la UD Ourense algo más dominante, consiguiendo ponerse de nuevo en ventaja. Tras la pausa de hidratación el Ribadumia realizó ajustes y creció en su juego, empatando de nuevo antes del descanso en una acción combinativa larga, en la que Lucas García conectó conectó con Gregor, que no falló en el mano a mano tras regatear al portero, logrando su doblete particular.

El Ribadumia vuelve de vacío tras estar muy cerca de lograr el 2-3 Xesús Fariñas-La Región

En la segunda parte el Ribadumia empezó muy bien y tuvo ocasiones claras para el 2-3, pero el remate de Bugallo se fue al palo y Cris López no pudo aprovechar el mano a mano.

Mediada la segunda mitad bajó el ritmo, fruto del calor en una tarde con temperaturas que alcanzaron los 35 grados en Ourense. Cuando parecía que todo acabaría en tablas, llegó el tanto de José Pérez aprovechando un balón dividido, que dejó sin premio el buen partido visitante.