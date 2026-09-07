“El equipo estuvo a un nivel altísimo”, destaca José Tizón

Boiro vs Arosa MONICA VILA

El CD Boiro se estrenó con victoria en la temporada 2026/2027, en la que el equipo de José Tizón busca dar un paso adelante y conseguir, al menos, jugar el play-off de ascenso a Segunda RFEF. Los boirenses vencieron por 3-2 al Atlético Coruña Montañeros en la primera jornada, pero más allá del resultado, el equipo de Barraña se mostró intenso y con personalidad, algo que destacó José Tizón tras finalizar el partido.

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“Vi al equipo muy bien. Estuvo a un nivel altísimo contra un rival de los que seguro van a estar arriba peleando los puestos altos”, comenta el entrenador del CD Boiro. “Cuando nos faltó la energía nos fueron hundiendo poco a poco pero fuimos capaces de aguantar esos tirones y de contraatacar muy bien”, destaca Tizón.

Lo cierto, es que el segundo gol de los de Jairo Arias llegó en la única acción peligrosa de los visitantes en el segundo tiempo. “Con el 2-1, el único córner que sacan nos hacen gol y empatan el partido, pero nosotros tenemos tres muy claras de Óscar y Peque, que son prácticamente manos a manos, y nos faltó acierto, pero nos supimos recomponer”, insiste.

“Esto es un premio al trabajo de toda la pretemporada”, recalca Tizón. Los boirenses se mostraron muy intensos y agresivos en los duelos. “El equipo que nos quiera ganar sabe que va a tener que hacer las cosas muy bien”, recalca el técnico boirense. Asimismo, con las nuevas incorporaciones, el CD Boiro reforzó también su línea de ataque, algo que en la pasada temporada echaron en falta.

“Arriba tenemos muchas alternativas, incluso con la baja de Prol, que decidimos no arriesgar. El primer tridente hizo un trabajo espectacular, y después los cambios también refrescaron”, destaca. “En el mediocampo igual nos faltó un poquito de pausa para hacer algunas veces un ataque más largo. Arrancar bien es muy importante”, concluye el entrenador boirense.