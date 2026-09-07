Edu Otero da la victoria al Cambados con un doblete

El Cambados jugó con la equipación azul ayer en Burgáns ante el equipo vigués, que vistió de amarillo Mónica Ferreirós

El CJ Cambado se estrenó con victoria a última hora en Burgáns ante el Matamá en un partido que tuvo un desenlace de muchas emociones y cierta tensión. Edu Otero fue la gran protagonista al firmar un doblete para los de Pénjamo, que llevaron la iniciativa en la primera parte ante un rival al que tuvieron controlado, aunque a los amarillos les costó finalizar mejor su producción ofensiva.

Ya en la segunda, los locales encontraron el premio a su insistencia. Otero no perdonó dentro del área e hizo el 1-0. Tras este gol el partido cambió, ya que el recién ascendido dio un paso adelante e incluso dispuso de un remate que se estrelló en el poste. El Cambados, a la contra, también perdonó, enviando un balón a la madera y eligiendo mal en el último pase. El Cambados perdió el control del juego y tuvo que defender, aunque los vigueses no le inquietaron demasiado. Hasta que ya en los últimos cinco minutos llegó la polémica. Fran trató de despejar en un centro lateral y el balón salió desviado hacia las manos del meta Rulo, que lo blocó. El árbitro señaló cesión, pese a las protestas locales, y en ese tiro indirecto dentro del área llegó el 1-1. El Cambados no bajó los brazos y logró el 2-1 poco después y ya en el minuto noventa, en un balón largo que cazó Edu Otero para marcar tras regatera al portero.

Final de partido de emociones fuertes pero feliz para el Cambados tras un verano complicado. Tanto las protestas por la jugada del empate de los vigueses como la celebración del 2-1, con miembros del banquillo local a la carrera para celebrar con los jugadores en un córner, desencadenó en tarjetas la final para el CJ Cambados, que la próxima semana visitará a un Atios que goleó ayer al Alertanavia por 0-5. l