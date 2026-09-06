El Portonovo vuelve con un punto más de confianza de su debut en Somozas, 0-0
El recién ascendido plantó cara a uno de los favoritos al play-off en su regreso a Tercera quince años después
El Portonovo se estrenó en Tercera RFEF con un empate sin goles en el Candocia ante el potente Somozas, filial del Racing, en un partido igualado en el que los de Minso aguantaron el alto ritmo de juego de los locales. Y es que el Somozas demostró que va a ser uno de los candidatos a estar arriba, por su capacidad para dominar con balón.
El equipo de Stili agrupó muchos jugadores con buen pie, como Bellas, Carballo o Aldán, también el delantero Charly López al retrasar su posición. Y a partir de esas combinaciones atacaron por fuera con laterales altos. Todo esto obligó al Portonovo a estar concentrado en la presión, ya que ni mucho menos de metió atrás. En la primera parte los de Minso se desajustaron en dos ocasiones, fruto de precisión con el balón de los locales, que perdonaron en acciones de Charly y Fanego, en las que Diego Dadín estuvo muy acertado.
En la segunda parte, con el paso de los minutos, el Somozas bajó prestaciones y el Portonovo ya estuvo relativamente más cómodo, gozando también de dos oportunidades. La primera la tuvo Yoel Crespo con un remate a la altura del punto de penalti, y la otra fue de Escudero, en una jugada que pidió penalti y en la que tenía a dos compañeros para rematar en área.
Con los cambios fue el Portonovo el que fue mejorando, aunque es cierto que al Somozas le faltaban jugadores importantes como Manu Núñez y Lucas Camba. El Portonovo apenas concedió en la segunda mitad, liderado en su defensa por Cantero, que ganó muchos duelos, por lo que regresa con un punto en su estreno y buenas sensaciones.
Somozas 0-0 Portonovo
Somozas: Pato, Álex González, Joel López, Iván Dopico, Ivi Guerrero, Bruno Bellas, Aldán (Rubo, min. 61 (Berretta, min. 92)), David Carballo (Rubio, min. 61), Iñaki Leonardo, Charly López y Lucas Fanego (Joel Tenreiro, min. 61).
Portonovo: Diego Dadín, Juan Barbeito, Cantero, Pedro Arufe, Eloy, Martín Lago, Jesús Barbeito, Carlos Martínez (Pedro Rey, min. 61), Íker Escudero (Pablo Lede, min. 79), Hugo Caride (Bruno García, min. 70), Yoel Crespo (Iván Varela, min. 79) y Vicente Schneider (Tymo, min. 70).
Árbitra: Beatriz Cuesta Arribas. Amarilla a Charly López, Aldán y el técnico Stili por los locales, y a Yoel Crespo, Jesús Barbeito y Juan Barbeito por el Portonovo.