El Portonovo vuelve con un punto más de confianza de su debut en Somozas, 0-0

Carlos Martínez se lleva el balón ante varios jugadores del Somozas Jorge Meis

El Portonovo se estrenó en Tercera RFEF con un empate sin goles en el Candocia ante el potente Somozas, filial del Racing, en un partido igualado en el que los de Minso aguantaron el alto ritmo de juego de los locales. Y es que el Somozas demostró que va a ser uno de los candidatos a estar arriba, por su capacidad para dominar con balón.

El Portoovo fue capaz de adaptarse al alto ritmo de juego con balón que pusieron los locales Jorge Meis

El equipo de Stili agrupó muchos jugadores con buen pie, como Bellas, Carballo o Aldán, también el delantero Charly López al retrasar su posición. Y a partir de esas combinaciones atacaron por fuera con laterales altos. Todo esto obligó al Portonovo a estar concentrado en la presión, ya que ni mucho menos de metió atrás. En la primera parte los de Minso se desajustaron en dos ocasiones, fruto de precisión con el balón de los locales, que perdonaron en acciones de Charly y Fanego, en las que Diego Dadín estuvo muy acertado.

Jesús Barbeito controla el balón con el pecho durante el partido Jorge Meis

En la segunda parte, con el paso de los minutos, el Somozas bajó prestaciones y el Portonovo ya estuvo relativamente más cómodo, gozando también de dos oportunidades. La primera la tuvo Yoel Crespo con un remate a la altura del punto de penalti, y la otra fue de Escudero, en una jugada que pidió penalti y en la que tenía a dos compañeros para rematar en área.

Diego Dadín despeja ante la presión del delantero Charly López Jorge Meis

Con los cambios fue el Portonovo el que fue mejorando, aunque es cierto que al Somozas le faltaban jugadores importantes como Manu Núñez y Lucas Camba. El Portonovo apenas concedió en la segunda mitad, liderado en su defensa por Cantero, que ganó muchos duelos, por lo que regresa con un punto en su estreno y buenas sensaciones.

Minso Vidal acabó satisfecho con el punto y con la imagen de su equipo Jorge Meis