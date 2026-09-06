El Boiro, a contrarrestar en Noia el juego de posición del “Monta”
Debut exigente en el exilio (18 horas) por el mal estado del césped de Barraña. “Ellos este año son un claro favorito a todo, al play-off y al ascenso”, advierte Jose Tizón
El campo Julio Mato de Noia acoge esta tarde a las 18 horas el estreno del CD Boiro esta temporada en Tercera como local, puesto que el césped de Barraña está siendo sometido a unos trabajos para combatir un hongo que ha dañado el terreno de juego.
Los de Jose Tizón, que ayer celebró su cumpleaños, reciben a un Montañeros que está llamado esta temporada a ocupar las primeras plazas de la tabla, de acuerdo a sus fichajes. El Boiro se estrena con las bajas de Mario Romero y Pablo Parada, mientras que Mario Prol es duda tras una semana en la que el cuerpo técnico ha cuidado a todos los futbolistas que arrastraban molestias.
“El Montañeros es el equipo que mejor ataca combinativo de la liga”, destaca Jose Tizón. “Tiene muchos mecanismos ofensivos y aumentó muchísimo el nivel de su plantilla, con fichajes de cuatro o cinco jugadores que son de lo mejor de la liga, por lo que es claro candidato a todo, al play-off y al ascenso”, sostiene el vigués. Los coruñeses se reforzaron con Moreta, Tomé, Pablo Martínez y Adri Otero del Arteixo, con Axel y Constenla del Noia, con Luis Castro del Arosa, Cañi del Compostela, Iago Pérez del Silva y Antón Garda, que regresó a Galicia desde Estados Unidos. Por lo tanto el Boiro empieza con un plato fuerte que le va a servir para calibrar también sus aspiraciones este año.
Tizón considera clave en Noia “estar muy concentrados y ser capaces de contrarrestar el juego de posición que hacen ellos”. A la vez que sabe que su equipo no se puede limitar a la presión y a la faceta defensiva. “necesitamos ser capaces de tener el balón porque en caso contrario el Montañeros es un equipo que te somete mucho”. El Boiro llega al debut con confianza y seguridad en sus opciones este año, como ya demostró en pretemporada tanto a nivel de competitividad como de resultados.