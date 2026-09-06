El Boiro “desmonta” a uno de los gallitos y vence en Noia

Los jugadores del CD Boiro celebran la primera victoria liguera Tania Martínez

El CD Boiro firmó un brillante estreno de la temporada 2026/2027 en Noia. Los de José Tizón vencieron por 3-2 al Atlético Montañeros en un partido que se decidió en el descuento con un golazo de Juampa Barros que hizo temblar el Julio Mato. Los boirenses dejaron ver su versión más competitiva lejos de casa y ante uno de los rivales llamados a ocupar la zona alta.

La primera mitad del encuentro brindó nada menos que cuatro goles a los presentes, uno de ellos anulado al Monta por fuera de juego. A pesar de que los de Jairo Arias comenzaron más cómodos en la circulación de balón y muy peligrosos a balón parado, el equipo de Tizón consiguió superarlos en intensidad y cerrar muy bien los espacios.

En el segundo tiempo, los boirenses perdonaron hasta tres ocasiones claras de gol de Óscar y Peque. Durante los primeros minutos, los de Jairo Arias fueron más dominadores con el balón, pero la primera ocasión de peligro cayó para los de Tizón. Tras una recuperación de Cambón, que filtró el balón a la banda de Yosi, el dos boirense centró para que rematase Landeira, pero finalmente el esférico acabó en las manos del portero Marcos.

En la acción inmediata, el Boiro no perdonó. En una internada en el área, Insua disparó directo a la izquierda de la red para poner el 1-0 en el marcador. Con el paso de los minutos, los de Tizón se iban sintiendo más cómodos, especialmente por las bandas.

Los coruñeses trataban de salir con el balón desde atrás, y en una jugada por la banda de Cañi, consiguió forzar el córner. Así, en el saque de esquina, el Montañeros puso el empate con un remate de Dani Fernández. Los de José Tizón no tardaron en reaccionar. Con una galopante carrera, Yosi disparó desde el borde del área para batir a Marcos y poner el segundo del Boiro.

De nuevo, el Montañeros volvía a avisar en una acción a balón parado. Con un remate de cabeza, Longueira ponía el segundo para los de Arias, pero el colegiado anuló el tanto por fuera de juego. El Monta volvía a estar cerca de cruzar los palos de Borja Rey, esta vez con un remate de Pape que atrapó el portero santiagués.

Borja Rey volvió a mostrar su mejor versión después de que Dani Fernández centrara el balón para que Pape rematara a la izquierda. Axel consiguió irse de Aarón por la banda derecha, pero a pesar de llegar al borde del área, su disparo se fue desviado.

Antes del descanso, el Montañeros tuvo una gran oportunidad para anotar el segundo. Diego, que le hizo un caño a Aarón, puso el balón en el centro del área de Borja Rey para que Pape solo tuviera que empujarla, pero no llegó.

Segunda mitad

Tras el descanso, el balón volvió a rodar en el Julio Mato ‘Matito’ con los mismos jugadores sobre el verde. Iago Martínez salvó una gran ocasión de los de Arias. Luego de un tiro de falta directa de Cañi, que puso el balón a Garda, este disparó desde el borde del área, y el central impidió que Borja Rey tuviera que hacer la primera intervención en el segundo tiempo del enfrentamiento.

En Noia se vivió el debut de Breo Sio, que saltó al césped en el minuto 60. Los de Tizón volvieron a avisar en el área con un disparo alejado de Aarón que se fue desviado por muy poco. En un córner, Juanma disparó aprovechando el aturullo en el área, pero no tuvo puntería.

Con los cambios, los de Jairo Arias comenzaron a tener más velocidad por las bandas. La ocasión más clara del segundo tiempo la tuvo Óscar, después de recibir el pase tras un saque de esquina, el 19 boirense se quedó en el área pequeña ante Marcos, pero su tiro se fue fuera.

Óscar volvió a tener a sus pies el tercero, pero esta vez despejó el portero. Peque enganchó el rechace, pero no atinó en el disparo, que se fue fuera. Con dos ocasiones ya a sus espaldas, el 19 firmó la tercera clara para el Boiro. Luego de una recepción lateral de Enjamio, que recibió el pase filtrado de Juampa Barros, Óscar volvía a disparar a portería, y esta vez el balón se iría por encima de los palos.

A falta de seis minutos para cumplirse el tiempo reglamentario, Pérez remató de cabeza en un córner para poner el empate después de que el Boiro perdonase mucho. Juampa intentó un disparo desde la frontal, pero no tiró con la suficiente fuerza para que Marcos no lo pudiese alcanzar.

Cuando todo apuntaba al empate, Juampa Barros puso en pie a las gradas del Julio Mato con un golazo por la escuadra que hizo temblar a los presentes en Noia.

Así, el encuentro finalizó con un electrónico de 3-2 a favor de un Boiro que mostró su lado más competitivo, caracterizándose por su fuerte personalidad defensiva, a la vez que sacando toda la artillería pesada en ataque. En el banquillo se sentó Iñaki Tembra, ya que Tizón tenía que cumplir una sanción de la pasada temporada.