Pedro Carregal: “Cidade de Ribeira y Unión Asados son los grandes favoritos”

Pedro Carregal afronta su segunda temporada en el fútbol sénior al frente del San Martín de Vilaxoán, que tiene una interesante plantilla que mezcla juventud y veteranía Mónica Ferreirós

El San Martin recibe hoy sábado a las 18 horas en el Municipal de Vilaxoán al Abanqueiro en el partido que abre la liga de Primera Futgal en su grupo V. Al frente de los rojillos continúa Pedro Carregal, en su segunda experiencia en categoría sénior tras acabar quinto el pasado año. El vilagarciano, artífice del gran momento que vivió la cantera del Arosa el último lustro, se desvinculó del club arlequinado para poner sus cinco sentidos en el San Martín, cuya camiseta ya defendió en su etapa de jugador. Pedro analiza la competición que arranca este fin de semana y habla de la ambición por crecer que rodea a su club.

¿Cuánto tiempo estuvo en la cantera del Arosa?

Pues como entrenador en la base en esta segunda etapa fueron trece años. Y como coordinador desde que dejaron mi padre (Eduardo Carregal) y Duvi (Paredes), unas siete temporadas. El año pasado ya estuve sólo de scouting, sin coordinar.

¿Ahora está centrado sólo en el San Martín?

Sí, sí.

¿Cómo fue su primera experiencia en categoría sénior?

Distinta, para mí fue un año de aprendizaje porque cambió todo: el contexto, la categoría, los rivales...Conocer todo eso te da cierta ventaja, algo a lo que estaba acostumbrado en fútbol base, por lo que tuve que adaptarme. No tanto a nivel de vestuario. Salvo dos os tres veteranos, con los que incluso llegué a jugar, la plantilla era joven, por lo que no noté ese cambio de pasar de entrenar un equipo juvenil a uno sénior.

Su éxito en la base del Arosa se basó en gran parte en la captación de jugadores. Supongo que hacerlo ahora en categoría sénior es más difícil por el condicionante económico...

Claro. Aquí influye la categoría, el tema económico y la situación personal de cada jugador, ya que algunos tienen su trabajo. En la base del Arosa fue más fácil porque en los últimos años conseguimos estar en una situación deportiva muy buena, con todos los equipos en las máximas categorías, pero los primeros años fueron muy duros. Recuerdo que la ED Arousa tenía seis o siete equipos de alevines, con los mejores jugadores de la zona, y tuvimos que remar mucho, de la mano de Víctor Cochón y Álvaro Navia, para darle la vuelta a esa situación. Le dedicamos muchas horas, mucho trabajo y esfuerzo, hasta conseguir que los buenos jugadores de Pontevedra vieneran para aquí, cuando antes sucedía justo lo contrario. En cuanto al San Martín, noto que tiene bastante peso en Primera Regional, los jugadores están receptivos a venir, aunque es cierto que la barrera económica y la propia categoría en la que estás te limita.

¿Cree que sería más fácil captarlos si el San Martín estuviese en Preferente?

Para cierto perfil de jugadores, sí.

En la plantilla actual tienen a varios que conoce de la base del Arosa. Eso le concede una ventaja...

Óscar y Mateo ya estaban cuando llegué. Después vinieron Martín, Karlo y Paulo, y este año Grajales, Jacobo Crusat, Joel Duarte y David Piñeiro. Son jugadores que conozco, que en algunos casos en su día ya los fiché para el Arosa o los entrené, sé como responden y ellos saben como trabajo. Es evidente que eso facilita esos fichajes.

¿Cree que mejoraron la plantilla este año?

Sí, creo que es más completa en muchas posiciones, más equilibrada.

¿Cuál es el objetivo del equipo esta temporada?

La idea es mejorar lo del año pasado y, si somos capaces, estar lo más arriba posible. El club en eso es ambicioso. Javi (Soto) es el responsable del tema deportivo, trabajamos de la mano y me transmite que el club quiere crecer. La directiva da todas las facilidades posibles, tanto económicas como a nivel de medios materiales para hacerlo. Sabemos que no es fácil porque hay buenos equipos. El año pasado, por ejemplo, ya se vio la cifra de puntos que hicieron Ribadumia y Marín, que hicieron que muy buenos equipos como Unión o Cordeiro se quedaran lejos. Nosotros acabamos quintos con 61 puntos, cuando dos años antes con 62 el San Martín con Lino (González) fue tercero y jugó el play-off de ascenso.

Plantilla del San Martín que comienza la liga esta tarde en Vilaxoán ante el Abanqueiro Mónica Ferreirós

¿A cuáles ve como favoritos esta temporada?

Para mí el Cidade de Ribeira, porque mantiene el bloque del año pasado y se reforzó con dos titulares del Puebla y varios futbolistas de la zona. Y también el Unión Asados. Para mí ambos son candidatos claros a estar arriba, seguro. Y después hay un grupo de equipos que pueden estar cerca como Campolameiro, Arcade, que se reforzó con varios brasileños, Cordeiro y espero que nosotros, entre otros.

¿Va a ser muy caro el ascenso en cuanto a puntuación?

Yo creo que este año va a ser una liga mucho más igualada. Los tres que ascendieron, Monteporreiro, Combarro y Soutomaior, son muy buenos equipos. Marcón, Cuntis y Caldas se reforzaron muy bien, el Pontecaldelas también es muy interesante. Va a ser mucho más competitiva. No sé si Ribeira, Unión o algún otro podrá aguantar el ritmo de puntos del año pasado de Ribadumia y Marín, que fue una locura.