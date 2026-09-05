El Villalonga aspira a todo en una Preferente que se presenta abierta
"Queremos ser ambiciosos dende o primeiro partido", dice Lázaro. El estreno será este domingo en San Pedro ante el Valladares (19 horas)
Villalonga, CJ Cambados y Ribadumia comienzan mañana su participación en el grupo II de Preferente Futgal con tres diferentes proyectos. Los celestes continúan en la categoría, dirigidos por el técnico Roberto Lázaro en su segunda temporada en San Pedro y con el reto de pelear por todo.
El club se reforzó bastante bien este verano, con los fichajes de Marcos Blanco, Dani Prada, Guille Blanco, Pedro Delgado (Céltiga), Roi (Arosa juvenil), Saúl Amoedo (Sigüeiro), Nico Fernández (Cambados) y Jorge Millán (Beluso), dando continuidad a trece jugadores: Rodri Iglesias, Rodri Méndez, Wachi, Manu Bugallo, Borja Sáez, Berni, Óscar Martínez, Iago Portas, Romay, Michael García, Iván Capelo, Maikel Barbosa, Héctor. “Fíxose un bo traballo dende o inicio do mercado, conseguindo confeccionar un plantel con xogadores con experiencia contrastada na categoría e tamén con xogadores que teñen ambición e ilusión por facerse un nome en Preferente, e esa combinación é a que nos vai a facer crecer na competicion”, asegura el entrenador de la casa.
En Vilalonga tienen motivos para ilusionarse esta temporada, aunque el técnico es consciente de que la categoría no será fácil. “Queremos ser ambiciosos dende o primeiro partido, crecer como grupo cada semana e co paso das xornadas ser un equipo equilibrado e competitivo. Con eses ingredientes a categoría xa nos colocará nos postos que corresponda”, explica Lázaro al respecto.
A la hora de hablar de favoritos, el entrenador explica que “a categoría volverá a ter un nivel moi igualado, aunque hai varios equipos que se reforzaron moi ben durante o mercado como Atios, Porriño, Marín e Lemos”.
El estreno será este domingo a las 19 horas en casa ante el Valladares. “O equipo está con moitas ganas deste primer partido de liga en San Pedro. Dende o inicio da pretemporada as sensacións son moi boas, a disposición dos xogadores en todo o momento era a de querer crecer e co avance das semanas o equipo está con ganas de que chegue a hora da verdade”. Lázaro tiene a toda la plantilla disponible a excepción del capitán Héctor, que sigue avanzando en la recuperación de su lesión de rodilla.
En cuanto al primer rival, en Vilalonga esperan un duro escollo. “O Valladares, coa renovación do seu míster Ita, seguramente seguirá coas mesmas señas de identidades das temporadas anteriores de equipo altamente competitivo, cun traballo defensivo moi alto, que tras recuperación transitan con velocidade e calidade e con moito perigo a balón parado”.