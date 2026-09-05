El Ribadumia se estrena en Preferente con un proyecto continuista que genera afición

Los jugadores aurinegros celebran una victoria en A Senra el pasado año que les dio medio ascenso da

El Ribadumia completa el trío saliniense en Preferente este curso. Los aurinegros están de vuelta y han optado por mantener prácticamente la misma plantilla con la que ganaron la liga de Primera Futgal la pasada temporada. El técnico marinense Fran Blanco cuenta con pocos fichajes, son los de Gregor (Cambados), Antón Vázquez (Marín), Matthew Gonçalves (Atios) y los regresos a casa de Jonathan Romero (Umia) y Javi Bascoy (Zacande).

Continúan 17 futbolistas: Lucas Gallego, Nico Casalderrey, Fer Santaló, Lucas García, David Bugallo, Cheri, Novegil, Pablo De la Torre, Pedro Giménez, Joel Reblo, Sidibé, Eloy Fariña, Nico Fariña, Manu Otero, Álex Presas, Félix Aguín, Cris López, Además promocionan desde la cantera Martiño, Yago Serantes, Pablo Galiñanes, por lo que el entrenador cuenta con una plantilla amplia, de 25 futbolistas, que le encuentra de nuevo espacio a la cantera. “Estamos encantados con la plantilla, tanto a nivel humano como deportivo”, dice el técnico.

“Desde principio de verano sabíamos que económicamente íbamos a estar lejos de la mayoría de los clubes de la categoría. Nuestra idea era darle continuidad al proyecto que empezamos el año pasado, manteniendo a gran parte de los jugadores que lograron el ascenso, por todo lo que generaron alrededor del club al conseguir enganchar a la afición”. Incluso hubo futbolistas que renovaron a pesar de tener ofertas mejores en lo económico y de categoría superior.

“Con los fichajes queremos dar el salto de calidad que nos permita competir en la nueva categoría”. “Buscamos una plantilla larga para que el día a día sea de calidad. Nuestro éxito el año pasado se basó en la fuerza del equipo, todos tienen que estar preparados porque van a tener su momento. La clave es generar competencia y exigencia diaria”, sostiene como hoja de ruta un Fran Blanco que se marca como objetivo “ir cada domingo a cualquier campo a ganar, sin mirar más allá, cada partido es una final. Cuando quedan dos o tres meses veremos a que podemos optar y donde nos pone la clasificación”.

El marinense prefiere no hablar de favoritos. “Hay equipos que hacen una mayor inversión y se presuponen objetivos más altos, pero eso después hay que demostrarlo en el campo”. La pretemporada ha estado marcada por las lesiones. Cheri se la perdió porque sigue con las molestias con las que acabó la pasada temporada. Jony Romero y Nico Fariña también están lesionados y se pierde el estreno mañana en Os Carrís (18 horas) ante el recién descendido Barbadás, que esta temporada es el filial de la UD Ourense.

Además dos de los fichajes, Matthew Gonçalves, que sufrió una lesión de rodilla (rotura parcial del ligamento cruzado) y Antón Vázquez, con una rotura muscular, también están en la enfemería. “Las lesiones han sido la única nota negativa de la pretemporada”, dice el entrenador aurinegro, que espera a un Barbadás “muy cambiado respecto a la temporada pasada, con un ritmo muy alto y que nos van a exigir muchísimo, por lo que tendremos que dar nuestra mejor versión si queremos sacar algo de Os Carrís”.