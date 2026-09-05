El Portonovo visita al Somozas, candidato al play-off, y el Céltiga juega en el difícil campo de A Grela en horario matinal

Minso Vidal, técnico del Portonovo, da indicaciones con la pizarra en mano a uno de sus jugadores durante un partido de pretemporada Mónica Ferreirós

Céltiga y Portonovo se estrenan este domingo en liga a domicilo. El equipo isleño se desplaza en su nuevo y rotulado autobús en horario matinal a A Coruña para estrenarse en liga a partir de las 12.30 horas en el campo de A Grela ante el Silva. Luis Carro tiene las bajas de los lesionados Anxo y Cellerino, mientras que en los locales el técnico Diego Armando no puede contar con el central Seidy ni el delantero Pablo Mouriño, que llegó este verano procedente del Órdenes.

El primer partido es un examen de los más duros para los isleños, sobre todo por el contexto del campo y el rival. “Intentaremos ser lo más competitivos posible en un campo que te exige mucho porque requiere muchísima atención todo lo que pasa”, explica Carro. “Tenemos que estar muy concentrados y tratar de ser capaces de que se dé lo que nosotros queremos”. Aunque eso tampoco asegura que la victoria esté cerca, como ocurrió la temporada pasada. “Hicimos uno de los mejores partidos de la temporada, siendo nosotros mismos, pero acabamos perdiendo como casi siempre en ese campo en una situación de balón parado”. El Céltiga quiere que la competición disipe las dudas que ofreció la semana pasada en su último test ante el Arosa. “Estar acertados en las áreas”, será clave en el campo de A Grela esta mañana.

Ante uno

Quince años después el Portonovo regresa a Tercera al visitar este domingo por la tarde en el Manuel Candocia (18 horas) al Somozas, filial del Racing que mezcla juventud y veteranos en un ambicioso proyecto llamado a pelear por ascender. Minso Vidal dispone de toda la plantilla para el debut ante un rival “de mucho potencial”, según el técnico visitante.

“Incorporaron a Manu Núñez que es uno de los mejores jugadores de la categoría”, advierte Minso. ·”Nos van a exigir estar muy concentrados y muy bien ajustados en la parte ofensiva y defensiva en un partido en el que los detalles son clave”.