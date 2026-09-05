CJ Cambados, una incógnita después de un verano de incertidumbre y remodelación del plantel

El Cambados tuvo un verano y un mercado marcado por la incertidumbre y su rendimiento es una incógnita Mónica Ferreirós

Tras el descenso de categoría el CJ Cambados no ha tenido un verano tranquilo, al contrario. Ha estado más de un mes en una situación de incertidumbre, sin saber en que categoría competiría por la crítica situación financiera del Arenteiro. Finalmente, el Cambados saldrá en Preferente tras perder piezas importantes en su plantilla.

Tan sólo continúan seis futbolistas del equipo de Tercera a las órdenes de Rubén Cornes “Pénjamo”. Son Brais Parada, Fran, Tavares, Edi Valverde, Diego Iglesias y Zalo. Llegaron13 fichajes hasta el momento, por lo que el club inicia prácticamente un nuevo proyecto.

Las caras nuevas son los porteros Gael (Pontevedra B) y Rulo (Moaña); los defensas Adrián García y Mateo García (Portonovo) y Defran (Matamá); los centrocampistas Alex Jardi (Beluso), Adrián Cochón (Pontearnelas), Fabian Courtois (Pontevedra B) y Gus Hurtado (Areas); y los delanteros Álex Guillán y Cavani (Umia), Edu Otero (Auriense) y Lezcano (Portonovo).

Con la plantilla confeccionada, Pénjamo dice sentirse “contento”, si bien reconoce que “nos faltarían un par de jugadores en zonas centrales”. El técnico pone el foco “en ser un equipo competitivo, tratar de ir creciendo con el paso de la competición y pelear por estar en ese grupo de muchos equipos que quieren meterse en la parte media alta que da derecho a pelear por esas 5 posiciones que tienen premio al final de la competición regular”.

Analizando las plantillas, Pénjamo sitúa como favoritos a “Villalonga, Atios, Marín y Arnoia”. El entrenador reconoce que la pretemporada fue “atípica” por “toda la incertidumbre” en torno a la inscripción del Arenteiro en Tercera. “Pese a ello, el equipo trabajó bien en el día a día”. Mañana se estrena en Burgáns a las 18 horas contra el Matamá, con la de Tavares.

El primer rival, recién ascendido, “mantiene el bloque del año pasado, es un equipo dinámico que lleva años trabajando bien y que tiene las ideas muy claras. en la parcela ofensiva tiene jugadores desequilibrantes como Manu Martínez, su máximo golador el año pasado, junto con Hugo y Bauti”, analiza Pénjamo.