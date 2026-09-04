Rybakina marcó la diferencia al saque y apeó a Jéssica Bouzas del US Open

Jéssica Bouzas cayó en segunda ronda en New York con Rybakina, que va camino de ser la número uno mundial EFE

Jéssica Bouzas se despidió del US Open al perder en segunda ronda con la número dos mundial Elena Rybakina por 6-2 y 6-4 en algo más de una hora de juego en el Estadio Louis Armstrong. La kazaja demostró que es la mejor sacadora del circuito y va lanzada hacia el número uno en este año 2026 en el que ganó el Open de Australia.

Poco se puede reprochar a sí misma la vilagarciana en este partido. Comenzó muy enchufada, agresiva y sin errores no forzados. Jéssica se veía capaz de dominar en los intercambios, pero ya en el primer juego Rybakina logró cuatro saques directos, un aviso de lo que iba a ser la calurosa y húmeda noche neoyorquina. Mientras la moscovita era capaz de sacar a más de 180 kilómetros por hora gracias a la ventaja que le ofrecen sus 184 centímetros de estatura, a Jessi le costaba meter primeros a 135 km/h, por lo que Rybakina también fue un dolor de muelas al resto. Es lo que tienen las mejores del mundo, al igual que Sabalenka, que presionan con grandes saques y restos largos y agresivos, en algunos casos con golpes ya ganadores.

Así se escapó el primer set y se torció el segundo desde el inicio. Jéssica no se dejó de llevar, muy bien de actitud, y al menos consiguió un break en la segunda manga para caer finalmente 6-4. Se va de New York entre el top 100 mundial gracias a su victoria en primera ronda. Aún queda mucha temporada por delante y fuertes emociones, con la gira asiática por delante y la fase final de la Billie Jean King Cup este mes de septiembre en China, formando parte de la selección española, como reto ilusionante.