El Céltiga ya luce autobús rotulado con sus colores con motivo de su centenario

Los jugadores de la cantera rojiblanco estrenaron esta tarde el autobús rotulado del club Mónica Ferreirós

El Céltiga presentó esta tarde su nuevo autobús rotulado, que se suma a las iniciativas que está llevando a cabo esta temporada la directiva que preside Jose Ricardo "Harry" Dios para conmemorar el centenario del club. Fueron los jugadores de la cantera los que disfrutaron del primer viaje del autocar con los colores rojiblancos del grupo Abalo, en una pequeño trayecto desde la explanada de O Bao hasta el Concello, donde los recibió el alcalde.

El alcalde Luis Arosa posa junto al presidente del club, José Ricardo Dios Mónica Ferreirós

El Céltiga realizó una considerable inversión en el proceso técnico de vinilación del bus, que luce en su parte trasera la camiseta del Centenario y en la parte lateral el mural que pintó en el Salvador Otero el grafitero argentino Bosak el pasado verano. El primer equipo lo estrenará el domingo en el viaje a A Coruña para medirse al Silva y durante toda la temporada lo disfrutarán también los chavales de la base, orgullosos de representar al centenario Céltiga y a A Illa de Arousa.