El Carreirón 10k cita mañana a casi 350 atletas en su octava edición en A Illa

El Carreirón 10K presentó esta mañana su octava edición en el Concello de A Illa Gonzalo Salgado

A Illa acoge este domingo la VIII edición del Carreirón 10k, en la que están inscritos casi 350 deportistas, más de doscientos en la categoría absoluta, para recorrer los 9.910 metros de un trazado netamente costero, que mezcla asfalto, hormigón, madera y tierra a lo largo de espectaculares parajes. La Fundación Deportiva Municipal, organizadora del evento, explicó ayer en la presentación que la carrera volverá a tener carácter solidario, colaborando este año con la Fundación Andrea, “entidade que traballa para axudar a nenos e nenas con enfermidades de longa duración ou en situacións de especial dificultade, así como ás súas familias, prestándolles apoio e contribuíndo a mellorar a súa calidade de vida”.

Aparte de destinar un euro de cada inscripción a ayudar a la Fundación, el domingo las personas que deseen colaborar podrán realizar un donativo y se llevarán camisetas de ediciones anteriores del Carreirón, “ata esgotar existencias”. Además, gracias a la colaboración de la Asociación de Mexilloeiros Illa de Arousa, “que nesta ocasión volveu a implicarse de maneira moi especial”, se pondrá en marcha el denominado “Mexillón Solidario”. De forma que durante toda la mañana se podrán degustar raciones al precio de 3 euros en la Praza do Museo da Conserva, y toda la recaudación será destinada a la Fundación Andrea.

“Facemos un chamamento non só aos participantes, senón tamén a todas as persoas que se acheguen a A Illa durante a mañá do domingo, o mexillón está nestes momentos nun momento estupendo, cunha calidade extraordinaria e, sobre todo, cun sabor aínda mellor”.

El Carreirón arranca a las 9:30 horas con la prueba para la categoría juvenil-cadete (2.000 metros). A las 10 correrán los infantiles y alevínes un total de 1.500 metros. El 10K comenzará a las 10.30 horas, con 206 atletas inscritos, mientras a partir de las 12 será el turno de los más pequeños (benjamines y prebenjamines con 500 metros) y pitufos (100 metros).

Como es habitual, la organización volverá a repartir numerosos premios, entre los que figuran vales de compra de 25 euros de la Asociación de Empresarios de A Illa, packs de conservas Dardo, y vales de 25 euros para disfrutar en la Festa do Polbo que organiza este fin de semana el Club Baloncesto Dorna. Además de trofeos y medallas. Habrá premios para los ganadores, para los más más veteranos, para los mejores locales (“carcamáns”) y para los tres primeros en cada categoría (sénior y veteranos). Además se repartirán hasta 9 packs de latas de conservas Dardo de forma aleatoria, de forma que serán agraciadas los corredores que entren en meta en los puestos 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 y 150.

La prueba de A Illa está consolidada en el calendario de las populares en Galicia, ya que supera las cifras de inscripción del pasado año y atrae a atletas de diferentes partes, que disfrutarán del domingo e incluso del fin de semana en tierras arousanas.