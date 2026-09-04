Baltar es de Primera RFEF

El campo de Baltar durante el último partido de la temporada pasada, en el que ascendió el Portonovo Gonzalo Salgado

El campo de Baltar, en Portonovo, será el escenario mañana sábado del partido de la segunda jornada de Primera RFEF que enfrenta al Pontevedra y el Arenas de Getxo a las 18.45 horas. El estado del terreno de juego de Pasarón, donde se acometieron una serie de trabajos de mejora este verano que aún no están terminados, obligó al club granate a buscar una alternativa y la encontró el Baltar, escenario que esta temporada regresa A Tercera y que pasó el filtro de la inspección técnica realizada durante la semana los miembros de la Real Federación Española de Fútbol.

El Portonovo accedió sin poner ninguna traba a la solicitud del Pontevedra. "Nosotros siempre estamos en la calle pidiendo, por eso entendemos que cuando nos piden algo a nosotros debemos acceder, siempre que se pueda, como es el caso", explica Óscar García "Conde".

No habrá entradas a la venta, ya que el aforo de la instalación ronda las tres mil personas y el Pontevedra supera esa cifra en número de socios. El Portonovo tuvo que acelerar los últimos detalles para dejar listo el campo estos días, después de varias semanas de trabajos en el césped tras el concierto de Juan Luis Guerra el pasasdo 12 de julio. El terreno de juego está completamente recuperado y presenta un gran aspecto. Por primera vez acogerá un partido oficial de Primera RFEF.