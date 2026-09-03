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Deportes

El Sigaltec y el Cortegada regresan a los entrenamientos

Ambos comenzarán sus respectivas ligas el próximo tres de octubre

María Caldas
03/09/2026 13:07
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El Sigaltec se ejercita en el Sara Gómez
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El Sigaltec CLB y el Mariscos Antón Cortegada ya se encuentran entrenando en el Pabellón Sara Gómez. Ambos combinados cuentan los días para volver a las canchas en la Tercera FEB y en la Liga Femenina 2.

Por un lado, el Mariscos Antón Cortegada de David Bernardez debutará en la Liga Femenina 2 el próximo tres de octubre en el Sara Gómez ante el Cesur Distrito Olímpico. El combinado anunció también la continuidad del vilagarciano Damián Pujales como preparador físico, así como la incorporación de la fisioterapeuta Zeltia Presas, que en temporadas anteriores defendió la camiseta del primer equipo, demostrando siempre su compromiso, entrega y calidad dentro y fuera de la pista.

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El Cortegada se ejercita por la mañana y por la tarde en el Sara Gómez
Gonzalo Salgado

El Sigaltec también arrancará la competición regular el próximo tres de octubre, fecha en la que se medirá al Marín Peixe Galego, con horario ya confirmado para las 20:00 horas. 

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Los jugadores del Sigaltec en el Sara Gómez
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