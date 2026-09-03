Chus Mateo apadrina el XI Torneo EncestaRías

El seleccionador de España, Chus Mateo, da instrucciones a sus jugadores durante el partido clasificatorio para el Mundial 2027 EFE

Chus Mateo, seleccionador español de baloncesto masculino, será el padrino de la undécima edición del Torneo EncestaRías y tendrá una presencia especialmente destacada durante la celebración de dicho evento.

El técnico madrileño no se limitará a participar en el acto de presentación oficial del torneo, previsto para el próximo martes 8 de septiembre, a las 13.00 horas, en la Praza da Peregrina.

Chus Mateo también estará presente en el Pabellón Municipal de los Deportes durante las dos jornadas de competición, el viernes 11 y el sábado 12 de septiembre, acompañando desde dentro uno de los grandes acontecimientos de la pretemporada del baloncesto europeo.

La implicación del actual seleccionador nacional engrandece de manera extraordinaria una edición que reunirá en Pontevedra a Valencia Basket, Kosner Baskonia, ALBA Berlín y Monbus Obradoiro. Su presencia durante todo el torneo constituye un respaldo de enorme relevancia para EncestaRías y confirma la dimensión deportiva e institucional alcanzada por el evento después de once ediciones.

La elección de Chus Mateo como padrino adquiere un significado especial por su voluntad de compartir también las dos jornadas de competición. El seleccionador podrá vivir el torneo desde el pabellón, seguir el desarrollo de los encuentros y acompañar a equipos, jugadores, entrenadores, aficionados y organización durante todo el torneo.

“Para EncestaRías es un privilegio enorme que el actual seleccionador español sea el padrino de esta edición, pero todavía tiene más valor que su presencia no se limite al acto de presentación. Chus Mateo estará con nosotros durante las dos jornadas del torneo, viviendo la competición y compartiendo estos días con toda la familia de EncestaRías. Es un respaldo extraordinario y un motivo de orgullo para la organización y para la ciudad de Pontevedra”, destaca Diego Doval, presidente de la Asociación Deportiva y Cultural EncestaRías.

La presentación del martes 8 de septiembre en la Praza da Peregrina será el primer acto público de Chus Mateo como padrino de la undécima edición del torneo.

Su presencia continuará posteriormente en el Pabellón Municipal durante las dos jornadas de competición, convirtiéndolo en uno de los grandes protagonistas de un EncestaRías que reunirá en Pontevedra a cuatro gigantes en busca del triunfo.