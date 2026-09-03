El Caldas CF reafirma su apoyo a su primer entrenador tras la destitución de Torres

Imagen de archivo del XI titular del Caldas la pasada campaña Cedida

Las aguas no parecen calmarse en el Caldas Club de Fútbol. Desde la entidad se muestran muy molestos con los últimos acontecimientos y no dudan en mostrar su respaldo al actual entrenador del equipo, quién decidió prescindir de Juanma Torres como segundo técnico.

“David Lázaro comunica que no se siente cómodo con Juanma, que no sabe actuar como segundo entrenador”, comienza explicando el presidente del Caldas CF, Miguel López.

“No entra a valorarlo como persona ni por sus conocimientos, pero sí en que no sabe cuál es su papel al criticar las decisiones del entrenador delante de los jugadores e incluso en privado con algunos de ellos”, cuenta Miguel López. Asimismo, comunican que la decisión fue totalmente respetada por los directivos.

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“Antes de que la situación se complicara, decide que no continúe, decisión totalmente respetada por el club”, recalca López. “En ningún momento pensamos que es una decisión equivocada, sino lo contrario, antes de que haya un problema, es una decisión acertada que no continúe”, insiste.

Por otro lado, el presidente del Caldas Club de Fútbol niega tajantemente que la contratación del primer entrenador se haya producido exclusivamente por decisión suya. “La contratación de Lázaro en ningún momento es una decisión unilateral, ya que había varias propuestas, entre ellas la continuista, o contratar a otro entrenador, entre los que figuraba el vilagarciano”, explica el mandatario.

“Después de un consenso entre presidente, directiva y dirección deportiva, se decide su contratación”, recalca. “Eso no significa que tengan que estar todos 100% de acuerdo, pero que diga que es la mejor opción, no significa que sea una decisión unilateral”, dice Miguel López.

“Entendemos que la destitución le haya sentado mal, pero lamentamos su forma de actuar”, concluye. El equipo ya cuenta con un sustituto para el puesto de segundo entrenador. El elegido es Nando Llorente, que estuvo en la base del Marcón.