Minso Vidal: "Espero que la afición anime y se genere un ambiente sano en Baltar"

Minso Vidal ha devuelto al Portonovo a Tercera quince años después y ahora quiere consolidar al club en la categoría Gonzalo Salgado

El Portonovo está de vuelta en Tercera quince años después. Tras una mágica primera temporada, logrando el ascenso y el título de Copa Diputación, el técnico lilaino Minso Vidal repite al frente de Baltar. Este verano tuvo que tomar decisiones complicadas en la plantilla, sobre todo para liberar fichas séniors. Minso, máximo responsable también en la confección del equipo, dio algunas bajas obligadas, como las de Diegui y Roi Devesa, y enovó sólo a diez jugadores: Diego Dadín, Diego Abal, Eloy Rosal, Juan Barbeito, Marcos Prado, Carlos Martínez, Jesús Barbeito, Moncho, Pablo Lede y Tymo.

A partir de ahí, el Portonovo realizó un interesante mercado de fichajes, fruto de un trabajo previo de seguimiento y planificación. Llegaron Bruno García (Beluso), Iván Varela y Pedro Rey (Sigüeiro), Pedro Arufe (Noia), Yoel Crespo (Arosa), Íker Escudero (Sarriana), Vicente Schneider (Viveiro), Yeray Vázquez (Compostela juvenil), Cantero y Martín Lago (Gran Peña) y Hugo Caride (Pontevedra B).

Acabaron el play-off a finales de junio, pero parece que no le costó armar un equipo en pocas semanas...

La verdad es que la gente mostró buena predisposición a la propuesta del Portonovo y a venir aquí. Eso nos facilitó las negociaciones para en poco tiempo ser capaces de hacer los cambios que hicimos, que fueron bastantes, y de encajar las piezas rápido.

¿Qué perfil de jugadores eligió?

Pues sobre todo jugadores jóvenes con hambre y proyección, que nos encajen en el presupuesto y que quieran hacer un año bueno en la categoría para revalorizarse e impulsar sus expectativas. Jugadores que nos aporten esa energía que nos hace falta este año para conseguir los objetivos.

Aunque eso siempre implica un riesgo, ¿no?

Tener gente joven tiene el hándicap de la falta de experiencia, pero también incorporamos a algún jugador que nos la aporta, como Cantero, además siguen Pablo Lede y Marcos Prado, que también tienen cierta jerarquía en el vestuario. Sabemos que tenemos una plantilla con ocho o nueve jugadores sub 23 y varios que están entorno a esa edad.

¿La plantilla está cerrada?

Sí, salvo que aparezca algo interesante que entre en el presupuesto.

¿Cómo están mezclando las caras nuevas con los que continúan?

Muy bien. Vinieron con buena actitud y predisposición y se adaptaron rápido a lo que teníamos en el vestuario, a la forma de entrenar y a la convivencia en el día a día. Todo se traduce en las buenas sensaciones que nos transmitió el equipo en pretemporada.

¿Cree que en Tercera podrá llevar a cabo el mismo modelo de juego tan propositivo?

Lo que buscamos fueron jugadores que nos encajen en nuestra forma de jugar y nos suban un puntito el talento. La idea es mantener la idea y la forma de afrontar los partidos, por lo que trajimos futbolistas con un perfil determinado para acoplarlos y que encajen bien.

Como futbolista jugó bastantes temporadas en la categoría en equipos como Portonovo, Villalonga o Sanxenxo. ¿Es mucho más exigente que Preferente?

Las categorías están para algo y dar este salto repercute en todo, en la exigencia, el rendimiento, el presupuesto...Hay que adaptarse a esa exigencia y debemos pelearlo para darle estabilidad al Portonovo en esta nueva categoría.

¿Por qué cree que el equipo ha tenido resultados tan positivos en pretemporada?

Porque mantuvimos parte del bloque del año pasado y los que vinieron se acoplaron muy rápido a las ideas. Gracias a buscar ese perfil determinando de jugadores nos aceleró el proceso de adaptación y eso se notó en el rendimiento del equipo en estos partidos de preparación.

Íker Escudero está siendo una de las sorpresas agradables. ¿Qué espera de él?

Es un chico muy joven que dio el salto el año pasado de Preferente a Segunda RFEF, en una situación no favorable para él porque llegó a un club que estaba peleando por el descenso. Creo que le viene bien estar en Tercera en un equipo que le dé ese protagonismo y pueda tener esa regularidad que le faltó para poder demostrar el potencial que tiene.

¿Cómo está Baltar? ¿Cuando cree que podrán utilizarlo?

En principio vamos a entrenar en el campo el viernes y la semana que viene jugaremos allí. El campo está bien, se hicieron unas mejoras en los riegos y también con la resiembra. La verdad es que desde fuera tiene buen aspecto.

¿Qué referencias tiene de la categoría? ¿Quiénes son sus favoritos a la parte alta?

Quizá no hay un gran candidato al título como podía haber otros años con Compostela, Arosa o Fabril. Es cierto que Sarriana, por presupuesto, y Somozas, que es el filial del Racing de Ferrol, pueden ser los favoritos, Pero creo que va haber bastante igualdad, es lo que va a predominar en la liga, tanto en la parte alta como en la baja. Equipos que ascendieron como Antela, Lalín y Pontevedra B se reforzaron bien y van a ser competitivos en la categoría.

Debut el domingo a las 18 horas en Somozas. ¿Cómo llega el Portonovo al estreno?

Bien. Estoy contento por las sensaciones de la pretemporada, no por lo resultados, sino por como compitió el equipo. Y sobre todo estoy contento porque no hubo ningún lesionado. Sabemos que va a ser un partido muy exigente, pero creemos que llegamos bien para poder competir.

¿Cree que el pueblo seguirá al lado del equipo pese a que no llegen tantas victorias?

Sí, espero que este año la afición también dé un salto en cuanto a estar al lado del equipo, animar y generar un ambiente en Baltar sano. Sin polémicas extradeportivas. Para mí esto es algo muy importante esta temporada y me preocupa. Necesitamos que la gente venga a apoyar al equipo, que falta va a hacer para conseguir los objetivos.

¿Cuál es el objetivo del Portonovo?

Pues lograr la permanencia y darle estabilidad al club en la categoría.