Jéssica Bouzas se estrena con victoria en New York y se medirá con Rybakina, número dos del mundo

Jéssica Bouzas ganó en New York en primera ronda y se medirá a la número dos del mundo EFE

Jéssica Bouzas se estrenó con victoria en el US Open al superar en primera ronda a la checa Darja Vidmanova, número 75 del mundo, por 6-3 y 6-4 en un partido que debía empezar por la mañana en New York, pero la lluvia obligó a iniciarlo de tarde y acabarlo por la noche. La vilagarciana regresa al top cien del ranking con este resultado y se verá las caras en la siguiente eliminatoria con la número dos mundial Elena Rybakina. Jéssica vuelve a sonreír tras firmar un muy buen trabajo.

Su puesta en escena en la pista número 7 de Flushing Meadows fue inmejorable. Sin apenas cometer errores no forzados, logrando dominar en los intercambios con su agresividad habitual, dándole mucha velocidad y fuerza a la bola, por lo que la checa de origen moscovita se vio completamente superada.

Vidmanova, que este verano llegó a la final del WTA 250 en Memphis, venía de hacer cuartos de final la pasada semana en Monterrey, donde empezó en la previa y ganó a cuatro rivales, entre ellas a Cristina Bucsa. Sin embargo en New York de inicio se vio 4-0 abajo, condicionando sus opciones en el primer set. Poco a poco fue reaccionando, aprovechando la irregularidad que empezó a mostrar la arousana. La checa se fue soltando, igualó las sensaciones y apretó el marcador con tres juegos consecutivos (4-3).

Bouzas Maneiro se apoyó en su saque para volver a sumar y aplacar la mejoría de su rival. Peleó para generarse su primera oportunidad al resto y no falló. Jessi se apuntó el primer set con una potente derecha después de algo más de media hora de tenis, en la que logró 12 golpes ganadores.

En sus tres últimas derrotas en el circuito la arousana también había ganado la primer manga, por lo que el reto era evitar que volviese a suceder. Cedió el primer juego del segundo pero no se dejó llevar. Con 3-2 en el marcador para la española volvió a aparecer la lluvia, que ya había obligado a retrasar el inicio del partido. Las jugadoras se fueron al vestuario y no se reanudó el juego hasta dos horas después, ya por la noche.

Jéssica regresó a pista confiada, menos ansiosa para evitar tantos errores no forzados y muy segura al saque. Con 5-4 arriba restó para ganar y presionó lo suficiente para disponer de dos bolas de partido. A la segunda, con una derecha cruzada, se lo llevó.

Es su decimotercera victoria en cuadro final de un Gran Slam, el tercer partido que gana en US Open. Una inyección anímica para ir a por todas ante Rybakina, con la que perdió en el único precedente entre ambas el pasado durante en Sidney, en la United Cup.