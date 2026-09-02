El EFM Concello de Boiro calienta motores para una campaña ambiciosa
Desde la entidad trabajan en la incorporación de alguna jugadora más. “O equipo ten un sello moito máis claro, a idea é ser un referente no Barbanza”, dice Miguel Ramos
El EFM Concello de Boiro cuenta los días para volver a iniciar la competición regular en Tercera RFEF. Las de Miguel Ángel Ramos cumplirán su segundo año en la categoría con una identidad mucho más marcada, manteniendo a la mayor parte del bloque de la pasada campaña y con algunas incorporaciones en busca de no contar con un plantel tan corto como el año anterior.
Si bien en la 2025/2026 lograron la permanencia con solvencia y margen con respecto a los puestos de descenso, el objetivo de este año sigue siendo no perder la categoría, especialmente en una campaña en la que habrá muchos rivales de alto nivel, tal y cómo destaca el entrenador de las boirenses, que ya disputaron sus primeros amistosos.
“O proxecto segue coa mesma idea de asentarse en Terceira RFEF e darlle continuidade ó equipo B. Agora mesmo non nos podemos nutrir moito desas xogadoras, pero a idea é que sigan medrando e ser máis un referente sobre todo na zona do Barbanza”, explica Miguel Ramos.
“O haber xa competido na categoría sempre é positivo, este ano seguramente teñamos outros contratempos, pero xa coa experiencia do ano pasado”, señala. Lo cierto, es que una de las grandes preocupaciones de la entidad boirense pasa por la amplitud de la plantilla, ya que no hay una gran oferta de jugadoras en la zona, y a las de fuera no pueden cumplirle con lo que piden.
Actualmente, en plantel para la temporada 2026/2027 lo conforman 15 jugadoras, pero desde la entidad confían en poder sumar alguna incorporación más para no sufrir como la pasada temporada al contar con una plantilla corta.
“Na portería había unha salida e o final tivemos a sorte de atopar unha guardameta de garantías que nos vai aportar moito. Seguimos buscando outro tipo de xogadoras, pero seguimos cunha plantilla corta”, lamenta el entrenador.
“É unha cousa que xa sucedeu o ano pasado e o final volvese a dar. Para nós é moi complicado fichar. A xogadoras de lonxe non lle podemos dar o que nos piden. Estamos buscando a posibilidad de chegar a unhas 18 xogadoras”, insiste Ramos. El objetivo a futuro es que el equipo B se convierta en cantera, pero son conscientes de la dificultad. “Sabemos que leva dous anos, intentamos cada tempada facelo mellor e que compitan máis, pero o salto a Terceira é complicado”, señala.
“Temos xogadoras que están facendo a pretempada con nós e que van estar aí, pero acusan moito o cambio de ritmo da súa categoría”, lamenta el entrenador del EFM Boiro. “Si realmente queremos competir, necesitamos algo máis que o que temos agora mesmo no segundo equipo”, insiste.
En cuanto al futuro, el entrenador es optimista con el arranque liguero. “Cometemos moitos erros na primeira volta, e todo iso tenos que axudar para arrancar mellor este ano”, señala el técnico. “O equipo ten un sello moito máis claro. Os rivais tamén saben que vamos a poñer as cousas difíciles. Saben da nosa fortaleza como bloque”, insiste Miguel Ramos.
El bloque se encuentra ilusionado, pero conscientes de que les espera un inicio complicado en cuanto a rivales, ya que se estrenarán en liga ante el Friol, y en la segunda jornada se tendrán que medir al Lóstrego, uno de los rivales más duros de la categoría.