El Caldas CF prescinde de Juanma Torres como segundo técnico

A la derecha, Juanma Torres junto al primer entrenador durante la presentación del cuerpo técnico Caldas CF

A falta de cuatro días para el inicio de la temporada regular, el Caldas CF sufre cambios en su cuerpo técnico por decisión del entrenador. Y es que el uno de septiembre el técnico comunicó a su segundo, Juanma Torres, que prescindía de sus servicios por “falta de feeling” entre ambos.

Una comunicación que llega en el último momento y que deja al madrileño sin equipo para entrenar cuando la liga da comienzo este fin de semana. Tras esta decisión, exclusivamente tomada por la figura del vilagarciano Lázaro, muchas fueron las llamadas de respaldo que recibió Torres.

No es la primera vez que el actual primer entrenador del Caldas trabaja para el equipo, del que se acabó yendo para asumir otros proyectos. En esta ocasión, a pesar de no contar con el respaldo de la directiva del club, el fichaje como primer entrenador es una apuesta directa del presidente de la entidad.

“Desde el club me llamaron para disculparse y agradecer mi trabajo, con el que estaban muy contentos y en todo momento me trasladaron el buen nivel que veían”, explica Torres.

“Independientemente, me trasladan que es una decisión unilateral del entrenador, que fue realmente quién me contactó para ir como su segundo, y que si él no me quiere en su cuerpo técnico, no lo pueden obligar, aunque consideren que es una decisión equivocada”, comenta.

El madrileño cuenta con una amplia trayectoria como jugador que avala su formación en el fútbol. Desde la cantera del Real Madrid, pasando por equipos como Celta o la UD Somozas, a sus 36 años, Torres ya ejerció de entrenador en el Club Juventud Cambados, entidad en la que trabajó en los equipos infantil y juvenil durante dos temporadas. Un perfil muy bueno del que pocos pueden presumir, pero ahora se encuentra sin equipo al que entrenar.

“Para mi es una situación complicada, porque me convenció para ir cuando yo tenía equipo para entrenar. Con todo organizado me quedo colgado”, lamenta Torres. “El Caldas se disculpó conmigo por las fechas y formas. No responsabilizo al club de mi cesión, el que contactó conmigo fue el entrenador, pero sí son responsables de la gente a la que contratan”, recalca.

El camino a seguir

Ahora, el Caldas CF comenzará un nuevo camino en Primera Futgal, concretamente en el grupo 5, este próximo domingo seis de septiembre. El equipo se estrenará en el Campo da Seca, en Poio, a las 18:00 horas, en el enfrentamiento ante el Atlético Combarro. El primer duelo en casa será el día 13 ante el San Martín de Vilaxoán.