Luis Carro: “Sarriana y Montañeros son este año los grandes favoritos”

Luis Carro cumple su quinta temporada al frente del Céltiga, la segunda en Tercera RFEF Gonzalo Salgado

Luis Carro afronta su quinta temporada seguida al frente del Céltiga, la segunda en Tercera RFEF. El técnico vilanovés de 49 años lleva más de una década en los banquillos de equipos arousanos de forma ininterrumpida, ya que pasó por el Cambados, el Ribadumia y el Boiro antes de recalar en el del Salvador Otero. Autoexigente e inconformista, Carro sólo piensa en mejorar y hacer evolucionar a sus equipos año tras año.

El Céltiga coqueteó con el play-off un buen tramo de la pasada temporada, pero se vino abajo en el último mes y medio y acabó decimotercero, más cerca del descenso que de la zona de privilegio.

Antón Pérez (Arosa), Adri Rodríguez (Sarriana) o Giráldez, que dejó el fútbol, han causado baja este verano en una plantilla que ha tenido que modificar mucho el director deportivo Edu Charlín. Sólo siguen diez jugadores: Manu Táboas, Arnosi, Carlos Gómez, Santi Figueroa, Rubi Casas, Nico, Óscar, Julio Rey, Anxo y Sobrido. Llegaron doce caras nuevas: Guillermo López (Moaña), Diego Rey (Racing de Ferrol juvenil), Ginto, Odilo, Fran López y Cellerino (Gran Peña), Samu Araujo y Facu Moreyra (Boiro), Manu Fernández, Sindo y Yeray (Arosa), y Fran Blas (Lugo B). Luis Carro analiza a su equipo y la categoría en la semana en la ya comienza lo serio.

Se habló mucho de que podría dejar el Céltiga este verano, ¿cree que aún no ha cumplido su ciclo?

Es una buena pregunta. La verdad es que tuve muchas dudas porque consideraba que el ciclo estaba acabado, pero me convencieron entre todos, sobre todo con la figura de Edu (Charlín) y el trabajo que hacemos de la mano que me hace sentir bastante cómodo. Fue lo que me llevó a renovar, unido al mal sabor de boca que nos quedó del tramo final de la pasada temporada. Me quedó la sensación de que pudo ser un año mejor, por lo que volveremos a intentarlo para ver si somos capaces de hacer algo bonito.

¿Por qué tantos cambios en la plantilla?

Porque eran necesarios. Una vez escuché al Cholo decir que si nos cambias de entrenador lo que tienes es que cambiar futbolistas. Creo que es la forma de activar al equipo. El objetivo de querer mejorar te lleva a hacerlo. Los cuatro años anteriores también hicimos lo mismo, fuimos viendo donde podíamos mejorar y cambiamos piezas. No significa que la plantilla no fuera buena, pero si quieres intentar mejorar debes tomar decisiones. El rendimiento del equipo nos dirá si acertamos o no.

También hubo bajas no deseadas. ¿Cree que han mejorado la plantilla respecto a la anterior en la que eran un recién ascendido?

Veremos que nos dice la competición. Desde luego mejorar la plantilla era nuestra intención. Por eso dimos ciertas bajas muy dolorosas, a gente que llevaba tiempo con nosotros y yo traje aquí. Hay bajas que no son fáciles de dar, pero tratamos de mejorar deportivamente. Si lo conseguimos o no, se verá con el tiempo. Creo que nos hizo daño lo que nos quitaron otros equipos, como Adri Rodríguez o Antón, pero como digo será la competición la nos dirá si mejoramos o no.

¿Qué le preocupa a estas alturas?

Pues que somos mucha gente nueva y que tengamos un buen arranque competitivo en el inicio de liga, que fue lo que nos faltó el año pasado. Me preocupan ciertas zonas en la que no tenemos tantos recursos como en otras, es el caso de los centrales, pero tampoco creo que podamos quejarnos porque Edu hizo un buen trabajo dentro de lo que nos permitió el mercado.

¿La plantilla está cerrada?

Pues no lo sé. Queríamos tratar de cerrar a un central cuando apareció la opción de recuperar a Rubi, por lo que no dudamos. La idea era poder cerrar un futbolista más, pero en principio no nos corre prisa y todo va a depender de lo que pueda aparecer. Y también estaremos pendientes de lo que pueda pasar con determinadas circunstancias. Cellerino va a someterse a una resonancia en la rodilla, esperemos que no sea nada.

¿Cómo llega al Céltiga al estreno liguero?

Tengo la sensación de que llegamos bien. Estamos un poco lejos en cuanto al aspecto físico y en ciertas cosas a nivel defensivo. A nivel ofensivo tenemos la sensación de que la gente que fichamos viene de hacer cosas parecidas en cuanto al modelo, y eso nos ayudó a que la progresión fuese mejor estas semanas. Pero estamos muy lejos de lo que nos gustaría ser. Lo digo este año como lo dije los anteriores a estas alturas. Pretender que un equipo funcione como quieres tras cinco o seis semanas de pretemporada, donde se te va mucho tiempo en trabajo condicional, es muy difícil. Podemos estar lo más listos posibles para el inicio, pero no al nivel de lo que debe ser. Eso es una quimera porque es un trabajo que requiere tiempo y el año pasado quedó demostrado. Fuimos evolucionando y creciendo con la competición. Eso no quita que debas estar preparado para sumar desde las primeras jornadas porque la competición no espera.

¿Cómo ve la categoría? ¿Favoritos?

La categoría va a ser muy igualada, la diferencia entre la zona alta y la baja va a ser muy poca. Todo va a ser más igualado incluso que el año pasado porque desaparecen los dos grandes favoritos al ascender, aunque es cierto que aparece en escena la Sarriana, que por presupuesto debería ser uno de los grandes favoritos. Aunque también metería al Montañeros sin dudar, creo que ambos van a ser los grandes favoritos. Después considero que habrá un abanico con Estradense, Vilalbés, Boiro, Somozas...creo que todos esos van a ser favoritos para jugar play-off. Nosotros intenteramos entrar en este abanico de nivel medio alto, como puede ser también el Alondras. Pero todo va a depender las dinámicas, lesiones, etc...

¿Cree que en torno al Céltiga se crean demasiadas expectativas?

Siempre. Ahora que ascendió el Arosa parece que nosotros somos el Real Madrid de la zona en la categoría. Ya en Preferente estábamos obligados a ascender y ahora en Tercera parece que somos favoritos al play-off cuando el año pasado quedamos decimoterceros. Es cierto que durante una parte de la temporada hicimos un buen tramo, pero al final la clasificación nos puso donde nos puso. No entiendo el aura que se genera en torno al Céltiga, pero no entro en lo que piensa cada uno desde fuera, es evidente que a veces falta conocimiento sobre la categoría y las plantillas para hacer ciertos comentarios y generar expectativas.

¿Cuál es el objetivo esta temporada?

Nuestro primer objetivo tiene que ser salvar la categoría porque el club tiene que encontrar estabilidad en Tercera, donde lo más difícil es consolidarse para los equipos recién ascendidos o que llevan pocos años en la categoría.

¿Qué referencias tiene del Silva, el primer rival?

Pues que no cambia mucho respecto al año pasado. Sigue el mismo entrenador y creo que van a seguir manteniendo ese 5-3-2 con el que funcionaron bien el año pasado. Además ficharon bien para darle continuidad, se reforzaron bien, y es uno de los equipos que mejor maneja su contexto como local.