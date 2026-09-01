Jose Tizón: "Queremos dar un paso más y ese paso es jugar el play-off"

Jose Tizón da indicaciones durante un partido de pretemporada en Barraña Mónica Ferreirós

El fin de semana arranca la Tercera RFEF con Boiro, Céltiga y Portonovo como representantes de O Salnés y Barbanza en liza esta temporada. Tres proyectos ilusionantes en un año en el que no habrá súper favoritos al título.

El Boiro, que se quedó a las puertas del play-off hace unos meses, parte a priori con más posibilidades de estar cerca de la parte alta, de acuerdo al mercado que ha realizado este verano. En Barraña apostaron por la continuidad en el banquillo con con José Tizón, pero remodelando la mitad de la plantilla. Continúan 12 jugadores: Borja Rey, Iago Martínez, Pablo Ozores, Yosi Montoto, Bruno Campos, Diego Enjamio, Mario Romero, Juanma, Landeira, Juanpa Barros, Mario Prol y Iago Insua. Y llegaron 10 caras nuevas: Álex Vila (Gondomar), Aarón Martínez (Compostela), Breo Sío (Coruxo), Kike Vidal (Somozas), Mateo Lago (Villalonga), Pablo Parada (Sarriana),David Fernández (Deportivo juvenil), Juan Cambón (Somozas), Peque (Valladares) y Óscar González (Almazán).

El técnico vigués mantiene piezas que le aseguran solvencia y competividad a nivel defensivo en zonas interiores, a la vez que ha potenciado el frente del ataque. Como es lógico necesitará tiempo para acoplar a todos los fichajes a la idea de juego, pero en pretemporada el equipo dejó claro que va a ser un rival difícil de batir esta temporada. Tizón habla de su equipo y de la categoría a pocos días del inicio de liga.

Tras pelear por el play-off hasta la última jornada la pasada temporada, ¿por qué cambiaron la mitad de la plantilla este verano?

Algunas bajas fueron forzadas, como el caso de Aram por motivos personales. Otras fueron porque decidieron irse a otros equipos, son los casos de Facu Moreyra, Samu Araujo y Yago García. Y el resto porque decidimos cambiar. A veces planeas hacer sólo seis o siete fichajes, pero después te ves obligado a hacer más.

¿Cree que han mejorado el equipo?

Sí. Eso creo. Tenemos la plantilla más compensada y equilibrada. Tenemos más argumentos ofensivos y veo una plantilla con mucho hambre e ilusión.

De entre los fichajes, ¿de cuál espera que marque más diferencias?

Pues de ninguno en concreto y de todos a la vez. Creo que nos hemos reforzado muy bien. Tanto Óscar como Cambón nos van a aportar muchas cosas en ataque y goles. Peque nos va a dar desborde y los fichajes que hicimos para la parte de atrás también nos van a aportar porque me están gustando mucho sus capacidades.

Las grandes variaciones son en ataque...

Sí, cambiamos sobre todo la zona del frente de ataque, donde el año pasado tuvimos aportación de mucho trabajo pero nos faltó gol. Esperemos que este año sí lo tengamos.

¿Qué valoración hace de la pretemporada?

Pues bien. Las sensaciones fueron muy buenas y los resultados también. El equipo demostró que tiene hambre y que ha jugadores con calidad. Nos estamos adaptando todavía porque ha habido muchos cambios. El modelo de juego va a variar un poco porque tenemos ahora jugadores de otras características. Todavía falta acoplarnos un poco, pero en general tengo buenas sensaciones.

¿Cuáles cree que serán sus fortalezas?

Creo que vamos a ser un equipo fuerte a nivel defensivo. Es algo que creo que vamos a mantener de la temporada pasada. Y creo que en ataque ahora tenemos más registros para jugar de diferentes maneras. Me da la sensación de que vamos a ser un equipo más imprevisible para los rivales.

Ascendieron Arosa y Compostela, por lo que parece que no habrá ninguna súper plantilla. ¿A qué equipos considera favoritos?

Creo que Sarriana, Montañeros, Estradense, Vilalbés y Somozas van a estar ahí, donde también esperamos colarnos. También veo con ocpiones a Céltiga y Lalín, a pesar de que este último es un recién ascendido. La categoría va estar igualada. Al ascender esos dos equipos que eran prácticamente profesionales, ahora todo va a estar más parejo y creo que habrá un grupo amplio de aspirantes a estar en la zona de arriba.

¿Por qué debutan en Noia ante el Montañeros el domingo?

Porque el césped de Barraña está siendo tratado por culpa de un hongo. Hay que hacer una serie de trabajos para combatirlo y recuperlo, ya que está muy mal. Esperemos poder jugar en nuestro campo en la cuarta jornada, ya que la segunda y la tercera nos toca fuera. Jugar en Noia evidentemente no es lo mismo, es como hacerlo en un campo neutral, por lo que esperemos que nuestra afición se desplace y nos arrope en este primer partido.

¿Cómo llega el equipo al estreno?

Pues con muchas ganas y mucha energía. Tuvimos gente tocada tras la final de la fase autonómica de la Copa RFEF. La hemos ido cuidando, sin forzarlos durante esta semana para que lleguen en las mejores condiciones a la primera jornada de liga. Esta semana empezarán a entrenar algunos de los tocados. Todos estamos con muchas ganas de que empiece ya la liga.

¿Mejor medirse al Montañeros, uno de los favoritos, ahora o más adelante?

Eso nunca se sabe. La verdad es que hicieron un plantillón. Ya tenían un equipazo y por como se puso el mercado, por la situación del Arteixo, les permitió reforzarse muy bien. Fichajes como los de Luis Castro, Axel, Constenla, Adri Otero o Iago Pérez...creo que hicieron un gran mercado.

¿Cuál es el objetivo del CD Boiro?

Nos marcamos el objetivo del play-off. Queremos dar un paso más y ese paso es hacer play-off, no vale otra cosa.

¿Qué mensaje le envía a la afición?

Pues que los necesitamos. Ya desde el primer partido. A pesar de no jugar en Barraña hago un llamamiento para que vengan a Noia a apoyar a los jugadores porque se nota mucho su aliento.