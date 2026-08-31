El Boiro ficha al lucense David Fernández, procedente del Deportivo juvenil

El lucense David Fernández se convierte en la vigésima segunda pieza de la plantilla del Boiro, que está cerrada Javier Albores

El Boiro despidió la pretemporada con una victoria el sábado en San Pedro ante el Marín por 2-5 en un partido en el que se estrenó el joven David Fernández, el último fichaje que llega procedente del Deportivo, donde completó las tres últimas temporadas después de formarse en el CD Lugo. En la pasada jugó más de 1.600 minutos en División de Honor juvenil. El lucense de 19 años actúa tanto de central como de medio centro y fue titular el sábado en el equipo de Tizón, que alineó en Marín de inicio un 4-4-2 con Álex Vila en portería, Yosi Montoto, Kike Vidal, Iago Martínez y Mateo Lago en defensa, Bruno Campos, Enjamio, Peque y el citado David Fernández en la medular, y Juanma y Cambón en ataque. El técnico vigués reservó a varios jugadores con molestias, como Prol, Arón, Landeira o Romero, que no tuvieron minutos. En el descanso entraron Borja Rey en portería, Juanpa Barros y Ozores, mientras que dispusieron de media hora Breo Sío y Óscar.

La primera parte fue igualada y el Marín obligó al Boiro a jugar en largo. Los locales se adelantaron en una acción de Sylla que culminó Guille. Pero antes del descanso empató el Boiro por medio de Juanma a centro de Peque. En la segunda parte el equipo de Tercera RFEF ya estuvo mejor, más preciso, con ritmo y mayor posesión de balón. Además, el Boiro hizo mucho daño en las contras. El 1-2 fue obra de Cambón al culminar una acción por la derecha de Peque. Juanma hizo el 1-3 al llegar desde segunda línea a un balón disputado por Óscar, mientras que Peque marcó el 1-4 en una contra. El Marín maquilló el resultado con el 2-4 obra de Keko, pero aún hubo tiempo para un quinto tanto visitante obra del capitán Juanma.

"Nos deja buenas sensaciones", explica Tizón sobre este último partido. "No arriesgamos con todos los jugadores que tenemos tocados tras esa semana de tres partidos". Recuperarlos es ahora el objetivo de cara al estreno liguero el próximo domingo en Barraña ante el Atlético Montañeros, uno de los grandes favoritos junto a la Sarriana a ocupar las primeas plazas esta temporada en Tercera RFEF.