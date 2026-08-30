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Diario de Arousa

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Deportes

El Portonovo cerró una pretemporada ilusionante con triunfo ante el Cambados

Remontó en la segunda parte en Baltar de Arriba con goles de Vicente y Arufe (2-1)

Gonzalo Sánchez
30/08/2026 21:06
Minso Vidal, técnico arlequinado, durante un partido de pretemporada
Minso Vidal, técnico arlequinado, durante un partido de pretemporada
Mónica Ferreirós
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El Portonovo despidió una ilusionante pretemporada con una victoria en Baltar de Arriba ante el CJ Cambados por 2-1. El técnico de los locales Minso Vidal, al igual que hizo entre semana ante el Marín, repartió minutos en una proporción de 70 a 20 entre su plantilla con el objetivo de que todos los jugadores dispongan de cierta continuidad a lo largo de un encuentro antes del inicio de liga. 

El partido en la primera parte, pese a ser un amistoso, tuvo entradas duras y demasiada intensidad. Fueron los visitantes los que se adelantaron en el marcador gracias a un penalti, pero al inicio de la segunda parte el equipo de Tercera RFEF le dio la vuelta al marcador. Empató Vicente Schneider en una buena acción del desequilibrante Íker Escudero y marcó el segundo Arufe aprovechando un rechace en una acción de balón parado. 

El Cambados, que dejó una buena impresión, tuvo dos opciones claras a la contra para empatar. El equipo amarillo, tras un verano marcado por la incertidumbre en los despachos por la situación del Arenteiro, despide una pretemporada extraña y ya piensa en el debut liguero en casa con el Matamá. 

El Portonovo, por su parte, cierra una preparación en la que también ganó a Marín (1-0), Gran Peña (1-2), Sigüeiro (5-3) y Arosa (2-0), empató con el Pontevedra B (1-1) y Celta juvenil (1-1) perdió ante el Céltiga (2-0). El equipo de Minso Vidal comenzará la liga el fin de semana en el campo del Somozas, filial del Racing de Ferrol. 

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