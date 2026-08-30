El Portonovo cerró una pretemporada ilusionante con triunfo ante el Cambados

Minso Vidal, técnico arlequinado, durante un partido de pretemporada Mónica Ferreirós

El Portonovo despidió una ilusionante pretemporada con una victoria en Baltar de Arriba ante el CJ Cambados por 2-1. El técnico de los locales Minso Vidal, al igual que hizo entre semana ante el Marín, repartió minutos en una proporción de 70 a 20 entre su plantilla con el objetivo de que todos los jugadores dispongan de cierta continuidad a lo largo de un encuentro antes del inicio de liga.

El partido en la primera parte, pese a ser un amistoso, tuvo entradas duras y demasiada intensidad. Fueron los visitantes los que se adelantaron en el marcador gracias a un penalti, pero al inicio de la segunda parte el equipo de Tercera RFEF le dio la vuelta al marcador. Empató Vicente Schneider en una buena acción del desequilibrante Íker Escudero y marcó el segundo Arufe aprovechando un rechace en una acción de balón parado.

El Cambados, que dejó una buena impresión, tuvo dos opciones claras a la contra para empatar. El equipo amarillo, tras un verano marcado por la incertidumbre en los despachos por la situación del Arenteiro, despide una pretemporada extraña y ya piensa en el debut liguero en casa con el Matamá.

El Portonovo, por su parte, cierra una preparación en la que también ganó a Marín (1-0), Gran Peña (1-2), Sigüeiro (5-3) y Arosa (2-0), empató con el Pontevedra B (1-1) y Celta juvenil (1-1) perdió ante el Céltiga (2-0). El equipo de Minso Vidal comenzará la liga el fin de semana en el campo del Somozas, filial del Racing de Ferrol.