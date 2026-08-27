Ribadumia vuelve a poner el balón a rodar a favor del colectivo

El Cambados regresó a A Senra para medirse al Xuventude Sisán Aitana Vidal

El Club Juventud Cambados y el Xuventude Sisán se enfrentaron de nuevo en A Senra 2 con un objetivo que iba mucho más allá de levantar un trofeo. Ambos combinados disputaron la nueva edición del ‘Orgullo en Xogo’, organizado por la Asociación Gotas y el Concello de Ribadumia.

Una competición cuyo propósito va mucho más allá de lo meramente futbolístico, ya que se trata de un partido en contra de la homofobia. La iniciativa nació de una conversación entre el club ribadumiense y Gotas, cuando ambos entendieron que podían juntar sus esfuerzos en prol de un bien común.

El torneo en Ribadumia Aitana Vidal

En esta edición, también se contó con la colaboración de Atardecer Solidario y la Quinta de San Amaro. De este modo, todo lo recaudado en barra y comida irá destinado a organizaciones vinculadas al colectivo. Asimismo, la jornada también incluyó lectura de manifiestos y distintos sorteos entre las personas asistentes, que se mostraron muy implicadas con el transfondo del partido de fútbol.

Y es que el verdadero logro de Orgullo en Xogo es llenar las gradas de A Senra 2 en contra de todos los tabúes que siguen rodeando al colectivo en la práctica deportiva, por lo que no es casualidad que se haya escogido un partido de fútbol, dado que se trata de uno de los deportes con más capacidadad de concentración de espectadores.

Los equipos ya se enfrentaron en la primera edición Aitana Vidal

En lo meramente deportivo, la segunda edición del torneo organizado en Ribadumia se va para las vitrinas del Club Juventud Cambados, que logró vencer a los anfitriones. Desde el Xuventude Sisán seguirán peleando por un “fútbol libre en el que haya sitio para todos”.