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Deportes

Jéssica Bouzas cede en el WTA de Philadelphia antes de conocer a su rival en el US Open

La vilagarciana cayó en octavos ante Xiyu Wang por 4-6, 6-4 y 6-2

María Caldas
26/08/2026 12:25
Wimbledon Championships 2025 - Day 8
Jéssica Bouzas piensa ya en el US Open
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Jéssica Bouzas continúa preparándose para iniciar el US Open 2026. La vilagarciana se despidió del WTA 125 de Philadelphia en octavos de final tras caer ante la tenista china Xiyu Wang por 4-6, 6-4 y 6-2.

Tras la derrota en Cincinnati, Bouzas Maneiro cayó provisionalmente del top 100 del ránking WTA, y ahora se encuentra ocupando el puesto número 105. Ante Wang, la arousana comenzó con mucha potencia en el primer set, pero no aprovechó los puntos de break, a diferencia de su rival. 

Mañana a las 18:00 horas de España será cuándo se produzca el sorteo del cuadro del US Open, en el que Jéssica Bouzas entró de manera directa, sin tener que jugar la fase previa. Así, la joven se estrenará en el torneo a partir del domingo 30 de agosto.

En la pasada edición de 2025, la vilagarciana cayó eliminada en la primera ronda ontra la croata Donna Vekić, ante quien terminó cediendo en tres sets con un marcador de 3-6, 7-5 y 6-3. Su mejor registro en el torneo se dio en la temporada 2024, cuando venció a Petra Martić y Katie Boulter, antes de caer ante la estadounidense Jessica Pegula.

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