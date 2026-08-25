Leyma y Obradoiro vuelven a verse las caras en Vilagarcía

El pasado encuentro entre Leyma y Obradoiro en la primera edición del torneo MONICA VILA

El Pabellón Sara Gómez vuelve a levantar el telón hoy a las 20:30 horas para acoger el enfrentamiento entre Leyma Coruña y Monbus Obradoiro, enmarcado en la II edición del Trofeo San Roque, que organiza el Club de Baloncesto Vilagarcía en colaboración con el Concello. Será la primera vez que los equipos se vean las caras tras su ascenso a la Liga Endesa (ACB) la pasada temporada, en la que ya estuvieron en Vilagarcía de Arousa.

El Obradoiro ascendió de manera directa al proclamarse campeón de liga regular, mientras que el Leyma consiguió el billete en la Final Four. Ahora, ambos conjuntos volverán a mostrar en el Sara Gómez sus proyectos de cara a la temporada en ACB.

Los dos equipos se reforzaron con incorporaciones estratégicas, por un lado, el Leyma Coruña cuenta con seis caras nuevas, como son el base Alonzo Verge, quién sonó para las filas del Obradoiro y terminó fichando por el combinado coruñés, el escolta Tomas Dimsa, procedente del PAOK de Salónica griego, el pívot de 2,16 metros Dmytro Skapintsev, el alero Lukas Uleckas, o el también pívot George Conditt, que llegó procedente de Los Gigantes de Carolina al Leyma.

Así, el combinado de Carles Marco llega a Vilagarcía para dar comienzo a la pretemporada con las ausencias de Karlis Silins, Dmytro Skapintsev, Caio Pacheco y George Conditt, convocados por sus selecciones, y con las incorporaciones de Leo Westermann, Carlos Taboada y los jugadores vinculados del Xiria, Eric del Castillo y Ouwa Camara.

Por su parte, el Obradoiro de Diego Epifanio apostó por equilibrar el equipo con cinco jugadores que conocen a la perfección la exigencia física de la Liga Endesa, como son el alero Leo Meindl, procedente del San Pablo Burgos, el polivalente escolta Caleb Agada, el base Brandon Childress, llegado del Bursaspor turco, y el pívot nigeriano Efe Abogidi.

Asimismo, el combinado santiagués cuenta con el alero español Michel Caicedo durante la pretemporada, ya que Diogo Brito, Efe Abogidi, Joel Soriano, Leo Meindl y Caleb Agada.se encuentran también con sus selecciones.