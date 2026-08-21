El CJ Cambados aprueba un presupuesto de 203.000 euros

La asamblea de socios Cedida

El Club Juventud Cambados celebró su asamblea de socios para exponer el proyecto deportivo de cara a la temporada 2026/2027. La entidad seguirá presidida por Eladio Oubiña a la cabeza de la directiva, en la que entraron personas nuevas para cubrir vacantes salientes, con muy pocos cambios. “Hay personas que van a continuar apoyando pero no con la responsabilidad de tener que estar ahí todos los días de partido. Ahora en la pretemporada están colaborando igualmente”, explica el presidente.

Por otro lado, se aprobó el presupuesto general del club, valorado en 203.000 euros. Este se divide en tres partes, el equipo sénior masculino, que finalmente militará en Preferente, el sénior femenino, y la base.

Asimismo, también se aprobaron los precios de los carnets de socios, en los que todos, a excepción del xeral plus, dan acceso a los partidos de liga regular. En caso de play-off, solo el plus permite entrada gratuita, los socios normales tendrían que pagar.

“Que no se entienda que estamos vendiendo un play-off. Son 17 partidos de liga regular con el carnet”, dice Oubiña. El plus tendrá un precio de 150 euros, mientras que el familiar costará 140. En el caso del xeral, para una persona individual, el coste será de 80 euros.

El Cambados también ofrece el carnet familiar base, para aquellas familias que cuentan con niños en la base del club, que también costará 80 euros. “El club es la base, el sénior masculino y el sénior femenino. Del proyecto deportivo se informó quiénes serán los jugadores y las novedades. Poco hay que decir ahora”, cuenta el presidente.

“La competición nos pondrá en el lugar que nos corresponde, pero no podemos salir con unas expectativas que le metan presión a la plantilla y puedan desilusionar al socio”, concluye.