José Tizón: "Hay mimbres para hacer una gran temporada"

El técnico del Boiro durante el partido MONICA VILA

A pesar de la derrota, el técnico del CD Boiro se mostró contento con el trabajo realizado por el equipo. “Nos vi con muchas energías, veníamos de un desgaste importante en Antela y fuimos capaces de compensar las cargas de los jugadores. Tuvimos bastantes llegadas al área y estuvimos fluídos con balón”, destaca el vigués.

“Hay mimbres para hacer una gran temporada. Ellos son un rival con mucha calidad y te someten, son capaces de romperte la presión y aún así tuvimos energía para salir a la contra varias veces. Nos faltó un poco de pausa, pero todos se van adaptando cada vez mejor ya se van soltando y coordinando con los compañeros”, insiste Tizón.

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Ahora, el Boiro piensa ya en la final del sábado ante el Bergantiños, a la que llegan justos de efectivos. Mario Prol todavía tiene que hacerse una ecografía, pero se esperan que sufra una rotura muscular, por lo que tampoco estaría para la gran final de la Copa Federación.