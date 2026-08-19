El Sigaltec CLB anuncia la renovación de Jorge Rodríguez para la 26/27

Jorge Rodríguez intenta un tiro en el Sara Gómez Gonzalo Salgado

El Sigaltec CLB sigue trabajando en la creación de la mejor plantilla posible de cara a la temporada 2026/2027. Tras las bajas de Pablo Fernández y Óscar Castaño, el combinado de Luis Gabín anuncia las primeras renovaciones de la campaña. El último en sumarse a la lista es el vilagarciano Jorge Rodríguez.

“El jugador de Vilagarcía, otro de esos nombres que representan la esencia del club y el valor de la cantera, afrontará su segunda campaña en Tercera FEB, consolidando la apuesta por la gente de casa que define el proyecto”, afirman desde la entidad.

Asimismo, el Sigaltec también hace hincapié en que, con la continuidad de Rodríguez, la cantera sigue contando con el peso que siempre tuvo en el conjunto. “Con esta renovación, el Sigaltec reafirma su camino: crecer desde la base, confiar en los jugadores formados en el pabellón y mantener una estructura reconocible para la afición”, concluyen desde el club vilagarciano, que luchará de nuevo en Tercera.