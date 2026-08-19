El Real Madrid estrenará su proyecto en el Dream Game del EncestaRías

El nuevo equipo del Real Madrid RM Basket

El actual subcampeón de la Euroliga disputará el Dream Game el 29 de agosto, a las 20.00 horas, como espectacular preludio de la undécima edición del Torneo EncestaRías.

Pontevedra volverá a convertirse este verano en uno de los grandes focos del baloncesto europeo. El Real Madrid y el Breogán disputarán el próximo sábado 29 de agosto, a las 20.00 horas, el Dream Game, un partido extraordinario que permitirá a los aficionados presenciar la puesta de largo de dos nuevos proyectos llamados a ser protagonistas durante la temporada.

La cita tendrá un aliciente difícilmente igualable: será la primera oportunidad de ver en acción al nuevo Real Madrid que dirigirá Pedro Martínez. El conjunto blanco, actual subcampeón de la Euroliga y aspirante a conquistar todos los títulos que dispute, ha querido conceder a Pontevedra y a EncestaRías el privilegio de acoger el estreno de una etapa que ha despertado una enorme expectación en el baloncesto nacional y continental.

El cartel del Dream Game Cedida

Después de participar en las dos últimas ediciones del Torneo EncestaRías, el Real Madrid reafirma de este modo su vínculo con un evento y una ciudad que se han consolidado como referentes de la pretemporada. Su presencia garantiza una noche de máximo nivel y hará que las miradas de todo el baloncesto europeo vuelvan a dirigirse hacia Pontevedra.

Enfrente estará un Breogán que no pudo formar parte del cartel definitivo del XI Torneo EncestaRías debido a sus compromisos europeos, pero que no dudó en sumarse a este Dream Game. El conjunto lucense comparecerá con el nuevo proyecto que volverá a encabezar Luis Casimiro y con la ambición de medir sus fuerzas ante uno de los grandes gigantes del continente.

La venta de entradas comenzará mañana jueves, 20 de agosto, a las 9.00 horas. Las localidades se podrán adquirir exclusivamente por internet a través de Ataquilla.com y de la página oficial www.adcencestarias.com. No habrá venta física, por lo que estos serán los dos únicos canales habilitados para disfrutar de una cita histórica.

El duelo entre el Real Madrid y el Breogán será el espectacular preludio de la undécima edición del Torneo EncestaRías, que se celebrará los días 11 y 12 de septiembre y reunirá también en Pontevedra un cartel de dimensión internacional.

El Valencia Basket, vigente campeón de la Liga ACB y participante en la última Final Four de la Euroliga; el Baskonia, equipo de Euroliga y campeón de la última Copa del Rey; el Alba Berlín, campeón de Alemania; y el Monbus Obradoiro, campeón de Primera FEB y recién ascendido a la ACB, lucharán por conquistar uno de los torneos de pretemporada más prestigiosos del baloncesto español.

El Dream Game del 29 de agosto levantará así el telón de varias semanas inolvidables para los aficionados. Pontevedra podrá disfrutar primero del estreno del nuevo Real Madrid ante un Breogán dispuesto a poner a prueba todo su potencial y, apenas dos semanas después, recibirá a cuatro campeones en una undécima edición del EncestaRías que promete elevar todavía más el extraordinario nivel alcanzado por el torneo.