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Fútbol

El XXXIV Trofeo Concello de Ribadumia reunirá este sábado a los tres equipos del municipio


D. A.
18/08/2026 20:35
La presentación del evento tuvo lugar hoy
La presentación del evento tuvo lugar hoy
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El fútbol ribadumiense volverá a tener este sábado una de sus citas más tradicionales con el Trofeo Concello de Ribadumia, que este año llega a su XXXIV edición y reunirá en el campo de A Bouza a los tres equipos del municipio.

La presentación del evento tuvo lugar hoy en las instalaciones del Umia CF y contó con la participación de David Castro, alcalde de Ribadumia, concejales y representantes de los tres clubes participantes. El Umia CF es el encargado de organizar esta edición, tomando el relevo del CD Ribadumia, que asumió esta responsabilidad el año pasado. Como es habitual, la organización de la cita va rotando anualmente entre los tres clubs locales.

Durante el acto, los representantes de las tres entidades agradecieron la colaboración de todas las partes y del Ayuntamiento para hacer posible, un año más, la celebración del torneo y pusieron en valor el carácter especial de una cita en la que la rivalidad deportiva convive con los vínculos que existen entre las tres entidades.

No faltarán, así, las caras amigas en A Bouza, en una tarde en que jugadores, directivos, socios y aficionados volverán a compartir espacio alrededor del fútbol local.

El torneo se disputará en formato triangular y dará comienzo este sábado 22 de agosto a partir de las 19:30 horas. Los tres equipos competirán por hacerse con el título y por decidir si el trofeo ganador queda en A Bouza o acaba en las vitrinas de alguno de los otros dos clubes.

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