Céltiga y Portonovo calibran sus proyectos hoy en A Illa

Minso Vidal, técnico del Portonovo, da indicaciones con la pizarra en mano a uno de sus jugadores durante un partido de pretemporada Mónica Ferreirós

Céltiga y Portonovo siguen preparándose para la temporada en Tercera RFEF que comenzarán el primer fin de semana de septiembre con sus visitas a los campos de Silva y Somozas, respectivamente. En su tercer amistoso, los isleños vencieron al CJ Cambados 3-1 con un doblete de Fran López, uno de ellos de penalti, y un golazo de Julio Rey por la escuadra desde treinta metros. A medida que avanzan las semanas, Luis Carro va engrasando las piezas de la maquinaria.

Con más de una docena de caras nuevas en el equipo, el proceso necesita su tiempo, aunque las sensaciones en cada partido son mejores, algo que también reflejan los resultados. En su primer partido, el Céltiga perdió en A Bouza ante el Pontevedra B (1-3), en el segundo empató con el Marín (1-1) y el sábado se impuso al CJ Cambados en un duelo en el que estuvo bien en la primera parte. “Empezamos a estar en el camino de lo que debemos ser”, reconoce el técnico Luis Carro. “Cada vez nos vamos acoplando mejor y entendiendo ciertas cosas, pero en otras muchas estamos muy lejos y muy verdes todavía”.

El técnico ha notado “mejoría” en la última semana, pese a las cargas de pretemporada y las bajas, ya que todavía no llegó Ginto, mientras que Anxo está recuperándose de una fractura en un pie, y Carlos también está en la fase final de su recuperación. El director deportivo Edu Charlín sigue trabajando para poder incorporar a algún otro futbolista a la plantilla, “aunque a estas alturas está bastante complicado”, reconoce el entrenador.

Por su parte, el Portonovo empató con el Pontevedra B en Baltar de Arriba (1-1) y se llevó la LV edición del Trofeo Leopoldo González Pombo desde la tanda de penaltis. Vicente Sncheider fue el autor del gol del equipo de Minso Vidal, que está haciendo una muy buena pretemporada. “Hicimos una primera parte muy buena en la que generamos muchas ocasiones de gol y en fase defensiva corrimos mucho y bien”. De nuevo el balón parado penalizó a los locales, ya que fue así como llegó el tanto del filial. “La segunda parte fue muy atascada en cuanto al juego debido a que hubo muchas faltas e interrupciones”, explica Minso, que acabó contento porque “hubo exigencia y ritmo”. El próximo ser hoy en A Bouza, en A Illa, ante el Céltiga a partir de las 20.30 horas.