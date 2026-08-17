La RFEF desestima el recurso del CJ Cambados, que competirá en Preferente esta temporada

Francisco Vázquez es el nuevo presidente del Arenteiro, que está en una situación crítica a nivel económico y deportivo José Paz (La Región)

El Comité Nacional de Segunda Instancia de la RFEF ha desestimado el recurso del Club Juventud Cambados sobre la inscripción del Arenteiro en Tercera RFEF, dictado por el Juez Único de Competiciones no Profesionales el pasado 8 de agosto de 2026. La argumentación en sus alegaciones presentadas por la entidad que preside Eladio Oubiña han sido desestimadas "íntegramente" en un fallo con diez puntos, por lo que se agota la vía federativa. El club arousano deberá sopesar ahora si sigue adelante con sus reclamaciones a través de la justicia ordinaria, algo que planteará el presidente en la asamblea de socios que se celebra este jueves. Aunque ya es inamovible que esta temporada competirá en Preferente.

Conocido este dictamen federativo, el nuevo presidente del club ourensano, el vilagarciano Francisco Vázquez, reconoce que "el Cambados estaba en su derecho de reclamar, pero ha quedado patente que hemos cumplido con los plazos que nos ha ido marcando la RFEF en todo este proceso, no ha existido ningún incumplimiento de normas y hemos adelantado incluso varios pagos". Vázquez reconoce que entre el aval depositado, las deudas liquidadas con jugadores y entrenadores y los pagos realizados por servicios de abogados y contables prestados, el Arenteiro ha abonado 190.000 euros en lo que va de verano. Su situación sigue siendo crítica, con las subvenciones bloqueadas al no estar al corriente con la Agencia Tribitaria y la Tesorería General de la Seguridad Social, pero celebra la inscripción del equipo en Tercera y espera que "O Carballiño se vuelque para mantener al club al flote".