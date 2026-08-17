Jéssica Bouzas se despide de Cincinnati en segunda ronda al perder ante Sniakova

Entrenamiento Jessica Bouzas en las pistas del Club de Tenis O Rial Mónica Ferreirós

Jéssica Bouzas se despide del WTA 1000 de Cincinnati al perder en segunda ronda con la checa Katerina Sniakova en tres sets (6-7, 6-1 y 6-1) en dos horas y quince minutos de juego. La vilagarciana, tras superar con solvencia en su estreno a la húngara Anna Bondar, jugó un buen primer set en el que ambas tuvieron problemas al saque.

Sniakova estuvo muy incómoda en sus turnos de servicio, pero se mantuvo con opciones merced a su habilidad para dar fuerza y velocidad a la bola en los intercambios. A Jéssica le costó rematar la faena tras disponer de varias ventajas, pero lo consiguió finalmente en el tie-break. Como ocurrió en Canadá ante Svitolina, la vilagarciana vio como su rival daba la vuelta al marcador en los dos siguientes parciales.

La número 39 del mundo elevó las prestaciones de su juego y no dio opción a la gallega, que con esta derrota sale provisionalmente del top 100 del ranking mundial, ya que tenía que defender muchos puntos tanto en Toronto como en Cincinnati, donde el año pasado llegó muy lejos en ambos cuadros.

La vilagarciana continúa su gira americana viajando a México, donde disputará el WTA 500 de Monterrey. Será el último test antes del US Open, cuarto Grand Slam de la temporada que comienza el 30 de agosto.