El Boiro gana en Xinzo con un gol de Yosi y jugará la final autonómica de la Copa RFEF con el Bergantiños

Enjamio y Yosi, que fue el autor del gol del Boiro esta tarde en Xinxo de Limia La Región

El CD Boiro se clasificó para la final de la fase autonómica de la Copa RFEF al derrotar esta tarde en Xinzo de Limia al Antela por 0-1. Bastó un tanto de Yosi en el campo de A Moreira, donde los locales habían apeado en la eliminatoria anterior al Ourense CF. Pero el equipo de Tizón no se dejó doblegar, hizo un partido serio en defensa y peleará por el título, que da acceso a la fase nacional. El Boiro jugará la final ante el Bergantiños, que goleó en la otra semifinal al Racing Vilalbés (0-8).

El Boiro no empezó bien en A Moreira, al menos en cuanto a sensaciones, ya que le costó sacudirse la presión del recién ascendido a Tercera, que fue mejor en el primer cuarto de hora. Pero golpearon los visitantes en su primera llegada. Una acción que nació en una saque de banda. Remató desde la frontal Yosi Montoto, el balón dio en un defensa y cambió su trayectoria, por lo que nada pudo hacer el portero Bruno Pío.

Los visitantes celebran el único gol del partido La Región

Tras el 0-1 el Boiro ya tuvo más calma con balón, aunque no evitó que el Antela diese algún susto. Sobre todo en una internada del lateral derecho Pucho, cuyo pase de la muerte se paseó por área pequeña sin rematador.

Al inicio de la segunda parte el Boiro perdonó el 0-2 en un mano a mano de Yago Insua, algo escorado, cuyo remate repelió con el pecho el portero Bruno Pío. Ambos equipos fueron realizando cambios. Tizón cuidó a los jugadores con tarjeta y problemas físicos, reforzó el mediocampo y situó en punta a Landeira. Los visitantes defendieron bien los balones diagonales y las acciones de balón parado, a la vez que perdonaron de nuevo la sentencia en una ocasión de Peque. El partido llegó hasta el 99, pero el árbitro no dejó que los locales lanzaran el último córner, desencadenando unas protestas que les costaron la roja al técnico y a un jugador del Antela. El Boiro, en su estreno en la competición, ganó para meterse en la final.

Iago Martínez corta el balón ante la mirada de Mario Romero La Región