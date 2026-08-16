Cabo de Cruz redondea una Liga Gallega de dominio aplastante al ganar también en casa

Cabo redondeó una Liga Gallega impresionante al ganar también en casa esta mañana LGT

Cabo de Cruz redondeó una Liga Gallega de Traineras para enmarcar y celebró con otra victoria, en casa, su título de campeón. Los crucenses se llevaron la XXXVI Bandeira Concello de Boiro con una autoridad aplastante, la misma que demostraron este verano en Galicia al ganar diez de las once regatas. La exhición ante su gente fue el broche final antes de pensar en la clasificatoria de la Concha y preparar el play-off de ascenso. La tripulación que dirige Iago Davila aventajó en 14 segundos a Tirán, que acabó subcampeón de liga al ganarle el pulso a Samertolameu y acompañará a los arousanos en el play-off del 19 y 20 de septiembre en Bermeo y Portugalete. Mecos fue quinto en Boiro y acaba cuarto en la general, por lo que repetirá la próxima temporada en una Liga Gallega A mucho más selecta al acotarse a ocho tripulaciones.

El éxito de Cabo de Cruz no es fruto de la casualidad, sino el resultado de un proyecto de cantera bien ideado desde hace tiempo, que se basa en la paciencia para encontrar el relevo a una generación de remeros que dejaron el club por diferentes motivos, lo que supuso el descenso desde la Eusko Label Liga la pasada temporada. El club mantuvo su plan, consciente de que tarde o temprano volverá a la élite. Sólo un año después, ya tendrá la primera oportunidad.

La Liga Gallega B finalizó el sábado también en aguas arousanas, con la disputa de la XII Bandeira Marina Cabo de Cruz Concello de Boiro. Ganó Rianxo (24:16,75), por delante de Salgado Perillo (24:44,52) y Puebla (24:46,38), mientras que el joven equipo de Cabo de Cruz B fue cuarto (25:22,22). Los rianxeiros no sólo lograron su cuarta victoria de la temporada, sino que se proclamaron campeones de liga y pelearán en el play-off por dar el salto a la Liga A junto al propio Perillo, Narón y A Cabana. Puebla acaba la liga tercero, seguido por Cabo de Cruz B y CRN Riveira. Por último, en la Liga Gallega Femenina, Tirán ondeó la VII Bandeira Feminina Rianxeira, seguido por Salgado Perillo, claro campeón de liga, y Amegrove, que acaba como mejor barco de la Ría en la general, cuarto, por delante de Cabo de Cruz y Rianxo.